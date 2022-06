Víctimas de masacre en Salamanca eran estudiantes de Telebachillerato

Excélsior

Guanajuato.- Cinco de las 6 víctimas de la masacre ocurrida en la comunidad de Barrón, municipio de Salamanca, Guanajuato, eran estudiantes del Telebachillerato comunitario de la misma localidad.

Sus edades fluctuaban entre los 17 y 18 años de edad; además de los 5 estudiantes, una mujer de 65 años fue alcanzada por las balas y perdió la vida.

Sus familiares no alcanzan a entender qué motivó a los delincuentes a cometer el hecho.

"Pues nosotros tampoco le digo, eran unos muchachos muy buenas gentes, no le hacían mal a nadie, por eso me duele hasta el alma, me duele porque no era para que les hicieran eso”, comentó la abuela de una de las víctimas.

Con tristeza piden que las autoridades investiguen para que se esclarezca el hecho lo antes posible.

"Tristeza nada más oiga, mucha tristeza la que se siente de los muchachos, de todos, no dada más del que es familiar porque se siente”, dijo la tía de una de las víctimas.

La comunidad de Barrón vive su luto. En este lugar no se había registrado un hecho similar.

"Es la primera vez que pasan estas cosas aquí, preocupados y con el temor de que vuelva a pasar o con el miedo pues, ya no va a andar uno paseando las calles como antes, vas a ver un carro extraño y vas a pensar que son ellos”, señaló un vecino.

En la zona hay presencia esporádica de la Guardia Nacional y seguridad pública municipal.

"Aquí nosotros lo que estamos haciendo es coordinar la información que se nos solicita, nosotros la entregamos, todo lo que tenemos de indicios nosotros lo entregamos y esa coordinación nos va a llevar a tener un panorama más amplio, una investigación bien realizada”, aseguró Jesús Guillermo García, secretario del Ayuntamiento.

El hecho se cometió en la esquina de las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo, justo enfrente de un jardín de niños y una escuela primaria, que al igual que la secundaria y el Telebachillerato donde estudiaban las víctimas, suspendieron actividades.

Hasta ahora la Fiscalía no ha dado a conocer detalles de la investigación y se desconocen las causas de la masacre.