Video.- 'Pese a leyes duras... entraremos a EU'

Desde el lado mexicano, su madre y su padre dan un respiro profundo y observan la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

En sus ojos se reflejan las decenas de migrantes apostados en un campamento improvisado en el lado estadounidense, plegados a una malla ciclónica y una alambrada de púas que, pese a ser reforzada, sigue siendo vencida por cientos de personas que llegan esta frontera, donde ni el despliegue de la Guardia Nacional de Texas los detiene.

El niño de tres años opta por jugar ahora con una espátula y un desarmador hallados en el camino, con ellos escarba el suelo arenoso.

Su padre, Jorge Fuentes, de 33 años, lo sube de nueva cuenta a sus hombros y camina hacia una zona del río donde el tronco de un árbol seco es utilizado como "puente" para evitar caer en el agua y llegar hasta la llamada "Puerta 36", una entrada no oficial en la que los migrantes se han concentrado en los últimos meses para entregarse a la Patrulla Fronteriza y solicitar asilo.

Fuentes salió hace dos meses de Cúcuta, Colombia, con su esposa y dos de sus cuatro hijos. A Ian lo carga sobre sus hombros cuando toca caminar por horas, mientras que su esposa, Ismaili Arévalo, de 25 años, lleva al más pequeño, Lian, de apenas un año.

A esta familia se unieron otros migrantes de Venezuela y Centroamérica, con quienes formaron un grupo de apoyo y protección desde que subieron al tren en el sur de México para llegar hasta la frontera con EU, país al que esperan cruzar pese al endurecimiento de las medidas en Texas para evitar su paso.

"Nosotros vamos a lograr pasar", sentencia Fuentes, quien dejó en su país a otras dos hijas por temor a que durante la travesía fueran víctimas de algún delito.

El hombre partió de Colombia el 22 de enero pasado porque la precariedad económica no le permitía alimentar ni vestir a sus hijos. Él se dedicaba a la extracción de carbón coque para la fabricación de acero.

"Si usted trabaja, no come; si lleva pa' pagar renta, no vive", lamenta.

Ahora que la familia ha llegado a unos metros de El Paso ve complicada la situación, pero no imposible.

Ello debido a que en los últimos días se ha registrado una situación tensa en la "Puerta 36", donde decenas de migrantes han derribado parte de la malla ciclónica y la alambrada de púas, lo que ha desatado el uso de la fuerza de los elementos de la Guardia Nacional texana, quienes los han sometido y posteriormente entregado a oficiales de la Patrulla Fronteriza.

"Es el sueño cruzar ahorita", narra Fuentes con la boca seca.

"La ley puede ser muy dura y eso, pero para Diosito no hay nada imposible, para él todo es posible y nosotros tenemos mucha fe de que nosotros vamos a alcanzar a entrar", expresa a su vez su Ismaili.

En los seis países que recorrió esta familia, el hambre y el frío fueron una constante, pero ellos no se rinden.

"Teníamos tres días sin comer y él (su hijo de un año) no era capaz de sentarse se me caía", recuerda.

El otro niño se enfermó en la Ciudad de México por las bajas temperaturas, pero en su paso encontraron gente que los apoyaba y fue así como pudieron llegar a la frontera.

"Acá en México hay mucha gente buena, pero nos hizo falta un médico, pero gracias a Dios tienen las defensas buenas", comenta Fuentes, quien tiene un primo en EU que sería su patrocinador en caso de que su petición de asilo sea aceptada.

Cuestionado sobre cuál es su expectativa en caso de lograr pasar y solicitar asilo, asevera que dar una mejor vida a su familia, así como ayudar a sus padres, hermanos y a dos hijas que dejó en su país.

Y es que pese a las barreras, la Ley SB4 y el discurso antiinmigrante del aspirante republicano a la Presidencia de EU, Donald Trump, su fe es inquebrantable.

"Nosotros vamos con el corazón grande, nosotros vamos dispuestos a que mi Dios, así pongan ellos leyes, mi Dios es grande y nos va a ayudar", asevera.

'El gobierno no sirve'

Esta familia colombiana ha venido acompañada por una pareja venezolana y otro varón centroamericano, a quienes conocieron en el camino.

En medio de la Ley SB4, impulsada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, con la que se permitiría arrestar, encarcelar y deportar a indocumentados, la ola migrantes no ha cesado en su intento por cruzar hacia Estados Unidos.

Para el venezolano Robert Montoya, de 40 años, la situación con esta norma, que invadiría competencias federales en materia migratoria, es complicada, pero recuerda que aun así saldrán más connacionales y de otros países de América.

"Uno viene migrando porque el país de uno no sirve, el presidente, el gobernador, alcaldes, esos no sirven, esos son una cuota de ladrones todos, tienen el país desvanecido".

Montoya reprochó que el presidente de su país, Nicolás Maduro, había dicho que iba a ayudar a los pobres, y ha sido lo contrario porque se ha dado un éxodo de connacionales.

"Ojalá nos den la oportunidad de votar por aquí pa' votar en contra de él, el presidente Maduro", indica quien salió de Venezuela junto con su esposa desde el 7 de diciembre de 2023, fecha a partir de la cual han estado en diferentes países.

"El que se nos ha hecho más difícil es éste (México) porque nos regresan, hasta hoy en día que llegamos hasta aquí".

Uno de los momentos más dramáticos fue atravesar la selva del Darién.

"Allá se vieron muchas cosas malas, muy feo", rememora Montoya.

"Dios es grande, Todopoderoso", comenta a su vez su esposa.

Un ciudadano fronterizo que suele acudir a llevar ayuda a los migrantes al Río Bravo, los llevó a comer mientras analizaban qué decisió tomar.