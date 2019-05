Video: A subasta, 82 autos de lujo de la Presidencia

Ciudad de México— Entre una suburban con blindaje nivel 7 de más de un millón de pesos y un Lamborghini Murciélago 2007 de un millón 472 mil, la jubilada Rocío Chávez hablaba por teléfono: "Qué tal, Eduardo, estoy en Los Pinos, a ver qué me compro".

Y sí, parecía ir de compras en la expresidencia presidencial. Alineados bajo el sol en la senda de la entrada había 82 autos que hoy serán puestos a subasta, y con los que el Gobierno espera recaudar al menos 28 millones de pesos destinados a dos municipios más pobres del País.

Ahí estaban 18 Suburban súper blindadas modelo 2012 y 2016, valuadas entre 600 mil y 800 mil pesos; una pick up Ford Shelby F-150 edición limitada de 500 unidades en un millón 216 mil pesos; un Camaro Amarillo 2010, en 88 mil pesos; un Porsche Cayman, en 230 mil, pero también un vochito 1990, a rematar en 10 mil pesos.

Destacaba un Ford Mustang 1977 con su precio de salida pegado al parabrisas: 106 mil pesos. Un nHard Top Mustang 1965, en 128 mil.

Decenas de personas deambulaban entre los autos, se asomaban por las ventanillas, les tomaban fotos con su celular y hasta parecía que calculaban sus ahorros.

"Me llamaron la atención todas las Suburban, que cómo tenían, y las que se alcanzaron a robar, ¿o no?", dijo la señora Rocío Chávez. "Por las llantas, se ve que ya fueron usadas, no me digas que no. Por ejemplo, en estos coches que son de colección, se imagina, ¿cómo manejaban? ¿Con quién manejaban? El uso de drogas, alcohol, mujeres...".

De los 82 autos puestos a remate, 56 fueron incautados por la PGR por delitos fiscales o relacionados con el narco, y 26 estaban al servicio de la Presidencia.

"Fueron adquiridos con todos los impuestos que no fueron llevados a los pobres, porque el régimen neoliberal se sentía los reyes del País", dijo el comerciante Arnulfo Soto.

El Gobierno federal los pondrá a la venta a precios de ganga a partir de las 12:00 horas de este domingo. La venta de las bases de la subasta terminó el pasado 21 de mayo.

El viernes fue el último día para el registro de los participantes, que debieron de dejar una "garantía de seriedad" de 50 mil pesos.

"Si tuviera mucho dinero me compraba la Shelby", comentó Martín Vargas. de Salina Cruz, Oaxaca.

"Las Suburban no, porque van a pensar que soy narco", agregó este ciudadano de Salina Cruz.