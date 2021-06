Video: Abuelita lleva 7 días fallecida y familia sigue sin poder enterrarla

Excélsior

En Ecatepec, una señora que murió el pasado 22 de junio, no ha podido ser ni enterrada, ni cremada debido a errores en su acta de nacimiento. Ahora su familia González Vázquez está enfrentando acusaciones de homicidio culposo.

Los familiares de doña Rufina dijeron que presentarán una denuncia, pues aseguran que la funeraria a la que contrataron les ha dado un pésimo servicio.

Jazmín Miranda, nieta de la señora Refugio dice que los de la funeraria Funeza le señalaron que no tienen ahí el cuerpo de su abuelita.

El abogado de la familia de doña Rufina, Francisco Corsantez, mencionó que han existido muchas irregularidades en el servicio que debió dar la funeraria.

“Si presentaba errores el acta de nacimiento, la funeraria hubiera informado a la familia para que hiciera lo correspondiente para subsanar el problema y por el contrario trasladó el cuerpo incluso en dos ocasiones”.

“Cuando nació la señora Rufina en el año de 1933, 29 de febrero no es año bisiesto, pero la funeraria nunca se puso en contacto ni les comunicó a los familiares para que hicieran lo conducente inmediatamente y subsanaran eso y pudieran darle santa sepultura”, añadió.

El representante legal de la funeraria Funeza, Edgar Amadeo Veliz mencionó que ellos no pueden sepultarla o cremarla, como lo solicitan los familiares, debido a que el juez no les ha extendido el certificado al no existir la fecha en el que se asienta en su acta nació doña Rufina.

Asimismo, comentó que han señalado a la familia que pueden ir por el cuerpo, que mantienen en refrigeración en una de sus sucursales, además de iniciar una denuncia penal.

Ahora la familia deberá buscar la corrección del acta de nacimiento que fue emitida en el estado de Guerrero, para poder solicitar que se les devuelva el cuerpo y por fin se pueda cumplir el sepelio de doña Rufina.

La familia no descarta presentar una queja ante Derechos Humanos o iniciar una denuncia por el mal servicio prestado por la funeraria.