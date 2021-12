Video: Acusa al hijo del exsenador Javier Lozano de violarla

twitteó: Segunda parte del testimonio de la abogada Amarande Riojas Orozco, donde acusa a Javier Lozano Ponzanelli, hijo del ex funcionario Javier Lozano, de haberla violado. pic.twitter.com/DQfbRfUeUC https://t.co/hJZsfbt6Zs — julian javier hernan (@julian6826puma) December 18, 2021

La abogada Amarande Riojas Orozco acusó a Javier Lozano (Ponzanelli) y Gabriel Castañeda (Gómez-Mont) de violación.

Riojas señaló que el hijo del ex senador Javier Lozano y su amigo la drogaron y abusaron de ella el 16 de diciembre de 2016.

“Hoy, hace cinco años, Javier Lozano (Ponzanelli) y Gabriel Castañeda (Gómez-Mont) me violaron”, dijo en un video en sus redes sociales.

Según la presunta víctima, la drogaron en una fiesta de los 30 años del despacho Nassar & Nassar y abogados, y cuando estaba inconsciente la violaron.

¿Por qué denunció?

La mujer indica que decidió presentar la denuncia porque se enteró que Gómez-Mont defendía a una presunta víctima de agresión sexual.

“Yo sentía que por culpa de no haber denunciado había dejado que un abogado violador se hiciera pasar por un aliado y representara a muchísimas víctimas de lo mismo que él ya le había hecho a otra persona, u a otras personas, no lo sé, pero sí a mí”, dice Amarande.

La abogada indica que pasó por un duro proceso antes de presentar su denuncia, y que al hacerlo se encontró con la revictimización del Ministerio Público y la filtración de sus datos personales y carpeta de investigación a los imputados, cuando ella había pedido que su identidad fuera resguardada.

A mí no me importa quiénes sean, nunca conviví con ellos, ni me importa si son hijos de quién sean. Sí me dio miedo, al principio, pero denuncié porque era hora de que se hiciera justicia”, manifiesta.