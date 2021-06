Video: Admite AMLO filtraciones al NYT; 'ya viene el dictamen'

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México— Tras la investigación de The New York Times publicada ayer sobre el colapso de la Línea 12, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el dictamen sobre la tragedia, y admitió que hubo filtraciones y "fuga" de información.

"Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones, que siempre se van, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información", aseguró en conferencia matutina.

El mandatario federal informó que el dictamen sobre la Línea 12 ya está listo y se dará a conocer esta semana.

"Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, qué ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto, y considerando nuestro afecto a sus familiares", agregó.

Señaló que no se debe adelantar nada porque los periódicos "conservadores" hacen raja política y solo informan lo que le afecta a su Gobierno.

"Esta semana se va a resolver, y no nos adelantemos porque el sensacionalismo, el amarillismo del REFORMA y de otros periódicos conservadores, pues hacen raja o sacan raja política, todo lo que consideran nos afecta lo magnifican, son periódicos opositores a nosotros. No hay nada, absolutamente, de objetividad, son periódicos tendenciosos que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta.

"Entonces por eso las campañas permanentes en contra, han perdido por completo la objetividad, no hay equilibrios, es prensa opositora. Pero bueno, hay libertades en el País y se puede decir cualquier cosa, se garantiza el derecho a disentir", afirmó.

'Quieren poner a pelear a Claudia y a Marcelo'

Cuestionado sobre si cree que las posibles filtraciones son fuego amigo de la 4T de cara al 2024, el Mandatario federal aseguró que sus adversarios quieren poner a pelear a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, pero no lo lograrán.

"No, no, no, eso también es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, etcétera,. etcétera, porque están ellos los conservadores muy menguados.

"No hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surgen, pues, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar, entonces ellos apuestan a eso a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas", agregó el jefe del Ejecutivo.