Video: Aparatoso choque de cruceros en aguas mexicanas

Ciudad de México— Un choque entre dos cruceros de la empresa Carnival Cruise Lines alertó la mañana de este viernes a las autoridades en el puerto de Cozumel, al norte de Quintana Roo.

Aunque las autoridades de Quintana Roo no han emitido información oficial, medios estadounidenses reportaron que la empresa Carnival Cruise Lines, con sede en Miami, indicó en un comunicado que una persona está lesionada.

"El Carnival Glory estaba maniobrando para atracar cuando hizo contacto con el Carnival Legend que ya estaba a su lado. Estamos evaluando el daño, pero no hay problemas que afecten la navegabilidad de ninguno de los barcos", informó la línea de cruceros a través de un comunicado.

"Hemos aconsejado a los huéspedes de ambos barcos que disfruten de su día en la tierra de Cozumel".

Tras el incidente, comenzaron operativos marítimos en la zona que se encuentra aproximadamente a seis kilómetros del centro de esta ciudad turística.

Asimismo, la empresa Carnival Cruise Lines reveló que en las maniobras de atraque también estuvo a punto de ser chocado el crucero "Oasis of the Seas", de la empresa Royal Caribbean.

En un video de redes sociales, se observa como la esquina izquierda del 'Carnival Fantasy' es golpeada por el otro crucero que intenta atracar en el muelle.

Tres cruceros cuyo destino era Cozumel tuvieron que cambiar su ruta programada ya que no pudieron atracar tras el incidente, según reportes de Quadratin.

Varios recorridos a clubes de playa fueron cancelados tras el incidente.