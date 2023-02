Video: Arde Jerez... y Alcalde canta narcocorridos

CDMX.- En medio de la crisis de inseguridad por la que atraviesa Jerez, Zacatecas, se dio a conocer un video del Alcalde morenista Humberto Salazar cantando al ritmo de la banda "La Adictiva", el narcocorrido "JGL", dedicado al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Pobladores realizarán hoy una marcha por la paz, la segunda del mes, para exigir a las autoridades mayor seguridad y la localización de familiares desaparecidos.

Entre enero y los primeros 16 días de febrero se reportó la desaparición de 16 personas en el municipio, cinco de ellas en un mismo hecho ocurrido el pasado 11 de febrero tras salir de un bar.

La madre de Frida Sofía, una de las desaparecidas, enfrentó esta semana al Alcalde en un acto público en el centro de Jerez y le exigió ayuda para localizar a la joven.

Luego de los hechos delictivos en el municipio zacatecano, las candidatas a reinas del carnaval declinaron el jueves su participación en el certamen de belleza y, un día después, 23 instituciones educativas que participarían en el desfile cancelaron, por lo que el evento no se llevará a cabo hoy.

Jerez, en crisis por violencia y desapariciones

De acuerdo con Sofía Ceballos, madre de Frida, los cinco jóvenes fueron privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio de Carrillo Díaz, y hasta ayer se desconocía su paradero.

"No tengo noticias de nada, no me han dicho nada y no voy a parar hasta encontrar a mi hija, ella es una madre muy amorosa, tenía muchos amigos, todo Jerez la conoce.

"Estaba programada para una cirugía, tiene anemia y padece de ansiedad, pido que me la regresen. Ella no le debe nada a nadie y es muy querida por Jerez. Espero que pronto aparezca", dijo la mujer.

En este mismo municipio, entre el 14 y 16 de febrero se informó de la desaparición de Julio Adrián Arellano Sánchez, Martha Cecilia Banda de la Cueva y Bertha García de la Cueva.

Mientras que en enero, de acuerdo con fichas de la Fiscalía General del Estado (FGE), se reportó la desaparición de Juan Carlos Morales Juárez, Aureliano González García, Ubaldo Jiménez Tovar, Jesús Alberto Juárez Martínez, Maricruz Arellano González, Silverio Tivo Olmedo y Jorge Luis Almeida Martínez.

Familiares aseguran que ninguno ha sido localizado.

Por estos hechos, la noche del pasado jueves familiares y amigos de las personas ausentes se plantaron frente al Ayuntamiento y pegaron las fichas de búsqueda.

"Los queremos vivos, no queremos fiesta (Carnaval)", fue una de las consignas que los inconformes realizaron.

Las instituciones informaron que los padres de familia manifestaron su inquietud y que temían por la integridad de sus hijos.

Grupo REFORMA buscó a Rodrigo Rosas Collazo, actual fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, sin que hasta ayer respondiera al llamado.