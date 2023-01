Video: Arriba Biden a Palacio Nacional para reunión con AMLO

Especial / Agencia Reforma / Joe Biden y López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Palacio Nacional.

Biden, junto con su esposa Jill, llegaron a las 16:21 horas; fueron saludados en la puerta de honor por López Obrador y la esposa de éste, Beatriz Gutiérrez Müller.

- "Hello again, nice to see you", les dijo Gutiérrez.

-"Nice to see you again", respondió Biden.

Tras el saludo, hubo una ceremonia de bienvenida en el Patio de Honor en la que se entonaron los himnos nacionales de México y Estados Unidos.

En el Patio de Honor, López Obrador y Biden se tomaron la fotografía oficial conocida como "foto de familia".

Posteriormente, hablaron ante los Mandatarios Gutiérrez Müller y Jill Biden, cuyos mensajes no estaban previstos en la Agenda.

Como parte de las actividades, los Mandatarios tendrán un primer saludo privado en el Salón Hispanoamericano, que tendrá una duración de unos 15 minutos.

Al término de éste, hablarán brevemente ante los medios y luego sostendrán la reunión bilateral formal en el salón Embajadores.

Dicha reunión, ya con sus respectivas comitivas, concluirá alrededor de las 18:30 horas.

A las 18:35 horas, López Obrador recibirá en Palacio al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para después ofrecer una cena trilateral.

En la reunión bilateral, los Mandatarios de México y Estados Unidos abordarán los temas de integración económica, migración, energía, cambio climático, seguridad y combate al fentanilo.