Video: Asesinan a Hipólito Mora en Michoacán

Ciudad de México.- Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, fue asesinado este jueves en un ataque directo en la localidad de La Ruana, en el Municipio de Buenavista.

Un comando volvió a atacar esta mañana a Mora, quien viajaba en su camioneta blindada por calles de la comunidad, luego que su casa fue baleada.

En la persecución, los delincuentes detectaron que la camioneta no sufría daños y decidieron prenderle fuego.

Se reportó que también al menos dos escoltas fueron asesinados en la región de Tierra Caliente.

Un familiar de los escoltas precisó que el ataque ocurrió a unas cuantas cuadras de la casa del ex líder de autodefensas.

Aunque fuentes estatales confirmaron los asesinatos, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que emita información oficial este jueves.

"En estos momentos personal de la #FiscalíaMich se traslada a la localidad de Felipe Carrillo Puerto (#LaRuana), municipio de #Buenavista, para procesar el lugar de los hechos, tras recibir reporte de agresión contra Hipólito M. y sus escoltas", precisó por ahora la FGE.

Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec, y líder del PRI en la entidad, reveló cómo fue asesinado a quien describió como su amigo.

"Fue una persecución donde le dispararon varias cuadras, al ver su camioneta blindada, le prendieron fuego, esto lamentable, don Hipólito debería ser cuidado por las guardias federales, fuerzas federales, por lo que Hipólito representó para la historia de Michoacán", narró.

"Fueron varias familias que hoy perdieron a uno de sus elementos, ya basta de familias incompletas, basta de sacrificios de personas que como Hipólito hoy debería ser condecorado y no haber sido asesinado, descanse en paz mi amigo, que Dios lo reciba".

Tenía Hipólito Mora ya varios ataques recientes

De diciembre pasado a la fecha, se atentó en su contra en al menos tres ocasiones.

El pasado 14 de diciembre, se registró una serie de bloqueos en Buenavista Tomatlán con llantas incendiadas ante la llegada del ex líder de autodefensas. Ese día atentaron contra su propiedad y según sus allegados, los autores son miembros del crimen organizado que buscan sacarlo de la zona

El 4 de marzo en La Ruana se escucharon diversos balazos. Él resultó ileso, pero una mujer ajena a los hechos y el escolta que le fue asignado fueron heridos.

Apenas ayer, subió un video a sus redes sociales en el que informaba que sólo se dedicaba al campo.

"Es muy importante que te sientas bien contigo mism@,deja que los demás opinen lo que los haga sentir bien aunque estén mintiendo. En esta ocasión con mi amigo Ramón Garcia quien me acompañó desde la primer reunión para organizar el nacimiento de las autodefensas y que aún sigue firme y cuento con su valiosa amistad!! Me dedico a lo mío,a lo que me gusta, el campo. Saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos", publicó.