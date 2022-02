Video: Así fue el baile nupcial de Elba Esther y su abogado

Tomada de video

Oaxaca.- “You’re the first, the last, my everything” de Barry White sonó al interior del Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca para el baile nupcial de Elba Esther Gordillo y su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, el cual fue filtrado en video.

Por medio de redes sociales se filtró el video de algunos segundos en el que se aprecia a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bailar el tema de Barry White con Luis Antonio Lagunas mientras que los asistentes los acompañan con aplausos.

Y es que la maestra Elba Esther, quien fue la lideresa del SNTE, realizó su boda en el estado de Oaxaca, la cual fue interrumpida horas antes por integrantes de la CNTE.

El movimiento docente consideró como “una ofensa a la lucha por la educación pública”, que la exlideresa haya elegido precisamente Oaxaca para realizar sus nupcias, uno de los principales bastiones del movimiento magisterial.

Un día antes, la exdirigente magisterial y su novio publicaron un video, grabado en el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo en el que daban a conocer la noticia de su boda y en el que la ex maestra afirmó estar “feliz y plena”.

Por su parte, Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas, da a conocer por redes sociales fotos de la unión matrimonial de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo con su abogado, Luis Antonio Laguna Gutiérrez de 41 años.

El esposo de Elba Esther

Se trata de del abogado defensor de Gordillo quien también ha incursionado en la política, el derecho internacional y el ramo empresarial.

Cabe destacar que este sería el tercer matrimonio de la exlideresa sindical, el cual ha causado crítica y revuelo por las circunstancias en que surgió con la relación con Luis Antonio Lagunas.

Al enlace matrimonial asistieron al menos 150 personas, entre ellos Alfonso Romo, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Finalmente, en la información que circuló por medio de redes sociales se informó que la fiesta se celebró en el Jardín Etnobotánico, ubicado en el centro de Oaxaca.