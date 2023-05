Video: Baila Sandra Cuevas baila al ritmo de Peso Pluma

Ciudad de México.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), sorprendió a la población al bailar al ritmo de “La Bebe”, la exitosa canción de Yng Lvcas y Peso Pluma.

Esto sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, en el deportivo Maracaná del Barrio de Tepito. Pero la alcaldesa no andaba bailando sola, sino en compañía de Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

En un video compartido en redes sociales se observa el evento con música en vivo y luces. En un momento se reprodujo “La Bebe” y ambos políticos acapararon el escenario para mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo del éxito musical de Peso Pluma.

El show que dieron los alcaldes ocurrió en el evento La Ruta de la Alegría, una iniciativa de Sandra Cuevas que tiene como objetivo “fomentar la unión familiar y vecinal para erradicar muchos de los problemas sociales” con música en vivo, juegos mecánicos y venta de comida en parques públicos de la alcaldía. Esta vez tocó bailar con canciones de Peso Pluma.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la alcaldía Cuauhtémoc escribió: “La #RutaDeLaAlegría en el #DeportivoMaracaná resultó una Gran Fiesta pues tuvimos por invitado al Alcalde de Cuajimalpa, @AdrianRubalcava quien junto con la Alcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_ se entregaron de lleno a atender a los asistentes“.

Aunque hubo usuarios de redes que no dudaron en burlarse de la alcaldesa, también hubo quienes la defendieron por tener derecho a divertirse. “El que baile y se divierta no significa que no haga bien su trabajo como alcaldesa”, “Tiene derecho a divertirse”, “Tienes derecho a ser tu misma ejerciendo un cargo público”, “Es un ser humano como todos nosotros”.