Video: Balacera en primaria, alumnos se resguardan pecho tierra

Una balacera afuera de una escuela primaria provocó este jueves que estudiantes y maestros se resguardaran pecho tierra en las instalaciones ubicadas en el Municipio de Empalme, en la región sur de Sonora.

Mientras afuera un grupo armado mató con decenas de balazos a un sujeto, al interior de la primaria "Mario Silva", en la Colonia Sahuaral, una maestra intentó proteger a sus alumnos indicándoles que se tiraran al suelo.

"Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada, no se muevan por favor. Todos abajo, no se muevan, abajo, ahorita va a pasar, nada más tenemos que estar abajo", pidió la profesora en las instalaciones de la Avenida Tercera, entre Avenida Primera y Calle Chamizal.

"Silencio porque tenemos que escuchar", insistió la profesora.

Al cesar la ráfaga de disparos, uno de los niños preguntó: "¿Ya maestra?".

Revela SSP saldo de balacera en Empalme

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reveló que la balacera fue por un ataque directo contra tripulantes de un vehículo, color blanco, lo cual dejó el saldo de un muerto y dos lesionados.

"La Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, se ha comunicado con la directora de una primaria cercana al lugar de los hechos, quien confirma que los estudiantes están resguardados y tranquilos", se informó.

"Los alumnos de la primaria Mario Silva Cortés ya salieron de clases y están con sus familias".

Padres de familia aseguraron que uno de los sujetos heridos se brincó la barda de la primaria e intentó resguardarse en el plantel, sin embargo, autoridades no han negado o afirmado esa versión.

Horas antes del ataque, la misma Secretaria Dolores del Río aseguró que hasta en próximas semanas se reunirían con directores de distintas escuelas para afinar protocolos de seguridad en las escuelas, en caso de una balacera.

"El Secretario de Educación dará a conocer más información, lo que hemos planteado es tener en las próximas semanas reuniones con directores de distintas escuelas en municipios donde la gente se siente más vulnerable o hemos detectado una mayor incidencia", dijo.

La zona de Guaymas y Empalme es una de las más violentas de la entidad debido a la disputa que tienen por el territorio los grupos criminales de "La Línea" y el grupo de "Los Salazar".

Un simulacro y castigo para profesor en Guaymas

Apenas el 17 de octubre, Eduardo Alcántara, profesor de quinto grado, activó en su celular sonidos de balazos y de inmediato instruyó a sus alumnos cómo resguardarse en caso de que ocurra una balacera real.

Dos días después, la Secretaría de Educación y Cultura reveló que sancionaría al maestro porque no siguió protocolos oficiales para este tipo de simulacros en una zona plagada de balaceras durante las últimas semanas.