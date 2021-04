Video: Cae en Acuña granizo del tamaño de una pelota de golf

Your browser does not support HTML5 video.

Coahuila.- En plena primavera se registró una fuerte granizada, acompañada de fuertes vientos en Acuña, Coahuila.

Fue durante la tarde de este miércoles alrededor de las 16:00 horas que se presentó el fenómeno meteorológico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de la presencia de tornados, lluvia fuerte, granizo y vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

Los habitantes dieron a conocer a través de redes sociales imágenes del fenómeno meteorológico que duró alrededor de 20 minutos y dónde el granizo alcanzó el tamaño de una pelota de golf.

Las autoridades de Protección Civil evalúan la situación en el municipio fronterizo.