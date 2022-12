Video: Cantando calma a alumnos de kínder durante balacera

Agencias

Ciudad de México.- Una vez más, Guaymas, Sonora, vivió un día rojo en un clima de violencia generalizado donde las balaceras no ceden en la entidad.

Cuando el tiroteo se hizo presente en las calles del municipio, una maestra de un kínder ubicado en la colonia Miramar inmediatamente trató de mantener en calma a las y los pequeños cantando una canción de la artista Taylor Swift.

“Come on, I can hear you… ‘I Shake it off, I shake it off’… Very good everyone”, se le escucha decir a la maestra mientras pide a los menores quedarse en el piso, de acuerdo con un video que circuló en redes sociales.

‘Los Chapitos’ vs ‘Los Rusos’

A su vez, las y los niños se encontraban tumbados en el piso bajo las mesitas mientras se escuchaban los disparos.

La actual ola de violencia comenzó el fin de semana cuando ‘Los Chapitos’ y ‘Los Rusos’ se declararon en guerra por la zona que delimita a Baja California y Sonora, de acuerdo con MVS Noticias.

Seguridad Pública estatal señaló que recibió una alerta sobre un ataque contra dos hombres cerca de las instalaciones de la fiscalía local y fue esta dependencia la que informó que el saldo de la balacera fue de dos muertos.

El lunes se registraron otras detonaciones en la misma zona limítrofe y en el fuego cruzado fueron heridas una mujer embarazada y su hija de 3 años.