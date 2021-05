Video: Circulan imágenes del candidato asesinado en Sonora

Your browser does not support HTML5 video.

Sonora.- Un video circula en redes sociales del momento en que el candidato del MC a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, yace en el suelo con las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego. En su ropa se ven las manchas de sangre, y se aprecia inconsciente.

El político realizaba actos proselitistas en la región sur de Sonora.

El abanderado de Movimiento Ciudadano fue baleado aproximadamente a las 17:00 horas (19:00 horas del centro de México) en múltiples ocasiones en el pecho y cabeza por sujetos que lo atacaron entre el cruce de las calles Guerrero y California, en la localidad de Ciudad Obregón.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó que están a la espera de conocer la versión de los familiares sobre el atentado.

Murrieta Gutiérrez colaboraba legalmente con la familia por la masacre de nueve de sus integrantes en los límites de Chihuahua con Sonora.