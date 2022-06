Video: Civil amaga a militares con una piedra

Este lunes, salió un video donde un sujetoamedrenta a elementos del ejército al negarse a que le realicen una revisión.

En el video que circula en redes sociales, se ve que los uniformados detuvieron al hombre que iba a bordo de una camioneta negra por lo que parecer ser una revisiónrutinaria.

En las imágenes se observa a una persona que viste playera roja y pantalón de color obscuro negarse a que los militares se acerquen a él y con una piedra comienza a amedrentarlos.

“Háblale a la banda güey, háblale a la banda, dile que venga”, dice el sujeto a su compañero.

Posteriormente, dice: “No, a mí no me vas a revisar hijo de tu puta madre”, mientras busca una piedra y se dirige a un uniformado.

Ante esta situación, los elementos del ejército intentan evitar una confrontación con el hombre, incluso comienzan a tranquilizarlo.

En el video de casi dos minutos, se ve que uno de los militares casi empieza una pelea a golpes con el hombre, aunque solo se ven manotazos.

“Cierra allá la puta calle, baja tu cámara”, agrega el sujeto que finalmente evitó ser detenido.

Hasta el momento se desconoce donde ocurrió la revisión y porque el hombre se negó a que los militares lo revisaran.

Cabe señalar que varios usuarios en la red social Twitter criticaron el comportamiento de los militares ante un hombre que se defiende con una piedra.

“Años entrenando combate cuerpo a cuerpo y no sirven de nada, armados y no sirven para nada, de a montón y no sirvenpara nada”, señaló un usuario.

“Un policía bien capacitado respondería de otra manera y sometería al tipo”, “Que vergüenza por el Secretario de la Defensa”, mencionan. (Con información de Reporte Índigo)