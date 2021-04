Video: Darán 6 años de cárcel a quien difunda fotos íntimas

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada "Ley Olimpia" a nivel federal, que son las medidas de prevención y sanción de la difusión de imágenes sexuales sin el consentimiento de la persona involucrada.

El dictamen se avaló con 446 votos a favor y uno en contra, sin modificaciones a la minuta del Senado. Se envió al Ejecutivo Federal para su publicación.

Al ser aprobada la legislación, afuera de la Cámara de Diputados festejaron los colectivos de activistas que promovieron la reforma y que desde ayer acamparon en la calle.

Junto con su madre y las activistas, celebró Olimpia Coral Melo, a quien se le debe el nombre a dicha legislación.

Ella sufrió la difusión en redes sociales de actos de su intimidad sexual por parte de una ex pareja, lo que no fue posible denunciar por la falta de legislación que lo sancionara.

La reforma contempla el reconocimiento del delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal, que lo comete quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

También comete dicho delito quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, lo que serían un monto que va de 44 mil 810 pesos a 89 mil 620 pesos.

Se impondrán las mismas sanciones cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

El mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubino o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.

Igualmente, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo; se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo; se haga con fines lucrativos; a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

También se modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al agregar el Capítulo IV De la Violencia Digital y Mediática

La reforma define que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido intimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Se precisó que la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.