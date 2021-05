Video: Denuncia víctima del Metro que la tratan mal en hospital

Los doctores se enojan, me regañan, me gritan que porque no muevo mis pies, que llevo mucho tiempo aquí para que no esté moviendo mis pies. Me gritan muy feo, luego no me quieren poner medicamentos para el dolor, yo en las noches lloro del dolor, de que me duele mucho mi panza”.

Lo anterior fue expresado por Tania Lezama Salgado, la adolescente que sobrevivió al desplome de la Línea 12 del Metro, quien habló por primera vez y recuerda cómo sucedieron los hechos.

Lo del Metro estuvo muy feo, me acuerdo de todo y me da miedo. Cuando se cayó el Metro, mi cuello se lastimó, quedó en medio de las puertas y unos bomberos me ayudaron a salvarme porque abrieron con unas pinzas, rompieron los vidrios del Metro y de un lado chiquito intenté sacar mi cuello”, detalló la menor sobre su rescate.

Desde el hospital privado en el que se encuentra recuperándose de las lesiones y fracturas que sufrió, aseveró que el vagón en el que viajaba se encontraban varios usuarios, incluida su hermana mayor Nancy, quien falleció en el incidente.

Había bebés, había embarazadas, había viejitos, había chavos, parejas, había de todo. El Metro iba casi lleno”.

Detalló el trato que ha recibido en el nosocomio privado donde se encuentra y aunque ya ha sido operada, aún le faltan más operaciones.

Me faltan más operaciones, llevo dos operaciones me falta la de mi coxis y la pelvis. No es justo que ya el viernes me quieren dar de alta y no puedo mover mis pies”.