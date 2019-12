Video: Dice Karen estar arrepentida; PGJ cierra el caso

Ciudad de México.- Laura Karen Espíndola dijo sentirse arrepentida por haber hecho pensar a su familia que estaba en una situación de riesgo, cuando en realidad se encontraba en un bar. A casi 24 horas de haber regresado a su casa en la colonia Villa Coapa, en Tlalpan, Laura Karen acudió ayer por la mañana a rendir su declaración ante la Fiscalía de personas Desaparecidas de la Procuraduría capitalina, acompañada de policías de investigación y familiares, sin hacer públicas las justificaciones de porqué estuvo todo el tiempo de búsqueda en un bar a 800 metros de su casa.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)que fueron consultadas señalaron que Karen se dijo “arrepentida” por no comunicarse con su madre e informarle que estaba bien.

Después de esta diligencia realizada aproximadamente a las 11:00 horas, la mujer recostada sobre el asiento trasero de una patrulla, viajó con su madre.

La PGJ confirmó que la mujer acudió a las instalaciones de la dependencia ubicadas en avenida Jardín, en Azcapotzalco.

Su hermano Daniel admitió equivocarse al confiar en su hermana y respondió a los cuestionamientos que le hacían en redes sociales.

"Aun sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía”, escribió vía Twitter.

CASO CERRADO

Sin ninguna sanción penal en contra, ni la configuración de ningún delito que perseguir, el caso de la presunta desaparición de Laura Karen fue cerrado por la PGJ, informó su titular, Ernestina Godoy.

"Se hicieron diligencias y estamos para cerrar la carpeta, No (no hay delito que perseguir). Yo haría un llamado a la sociedad de que no debemos hacer una campaña en contra de una mujer”, dijo en conferencia la procuradora.

Detalló que la carpeta de investigación que abrieron sus familiares será cerrada, al no acreditarse ningún delito.

Enfatizó que no habrá consecuencias en contra de Laura Karen y que por parte de la PGJ el tema quedará cerrado y no se le criminalizará, a pesar de los recursos desplegados en este caso.

"Ya está en su casa y retomará su vida. Efectivamente entrevistamos como Procuraduría al conductor del taxi (que la trasladó a su casa), estuvimos en el lugar en que la recogió. Concluyó la investigación”, abundó Godoy.

Ayer, gracias a videos a los que tuvo acceso, Excélsior, se dio a conocer que Karen pasó la noche y madrugada en un bar. La procuradora negó que éstos los haya filtrado el gobierno.

De acuerdo con fuentes de la PGJ, en este caso se inició un protocolo de secuestro, por lo que la atención fue inmediata, ya que la víctima alertó de un presunto agresor en un taxi, por lo que se consideró que su vida peligraba.

Otros de los elementos que se examinan en un plagio son la sustracción de una víctima y las llamadas telefónicas espaciadas pidiendo rescate por la víctima.

En esos casos, puede solicitarse de manera inmediata una orden ministerial de intervención de teléfonos y otros indicios.

PIDEN EMPATÍA ANTE DESAPARICIONES

La ausencia de Laura Karen Espíndola entre el martes y miércoles no es motivo para que la sociedad deje de ser sensible a los casos de mujeres que desaparecen y aún no hay noticias de ellas, coincidieron colectivos feministas.

"El caso de Karen fue una excepción. Es muy afortunado que haya aparecido, sea como sea, eso lo debemos celebrar y la gente no debe de dejar de sensibilizarse por los otros miles de casos que no han tenido la misma fortuna”, aseguró Nicte-Há Tovar Burgos, integrante de la Colectiva Las del Aquelarre Feministas.

A pesar de que algunos usuarios de redes sociales reprocharon todo el despliegue que hubo para buscar a Karen y que no estuviera en peligro, colectivos feministas enfatizaron que no quiere decir que el problema no exista, pues hay mujeres asesinadas, violadas y desaparecidas.

"Qué bueno que apareció, de muchas otras no sabemos qué pasó, por ello no debe representar un mensaje negativo”, comentó Laura, activista de Sequía, Justicia para las Mujeres.

Klaudia González Martínez, coordinadora nacional de Proyecto VIVE mx, señaló que el caso de Karen dejó dos lecciones: “Que la movilización que sociedad y autoridades realizaron por Karen se deben hacer por cada mujer que se reporta desaparecida y dos, que si la sociedad se une y se moviliza puede encontrar hasta a una mujer que no quiere ser encontrada”.

Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres rechazó el linchamiento que pretende hacerse de Karen.

La funcionaria aseguró que la víctima estuvo en riesgo al manifestarlo en un mensaje a sus familiares.

"Es una cuestión injustificada, realmente tenemos que creerle a las mujeres, tenemos que proteger, asegurar y garantizar la seguridad de las mujeres; entonces, todos estos linchamientos, seguimos con la agresión, no sabemos qué paso con ella, ella claramente estuvo en riesgo y lo manifestó con el mensaje que envió a su familia que hizo lo que tenía que hacer, que es empezar a buscarla, denunciar, buscar apoyo, todo lo demás realmente es misoginia y no entender las circunstancias de inseguridad que viven en la calle las mujeres”, subrayó.

Finalmente, Rosa Angélica Ángeles Tovar, socióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que la supuesta desaparición de Laura Karen afecta socialmente debido a que se descalifica el problema real, que son los feminicidios y la inseguridad.

"Debemos aprender a tener una cultura de respeto, no violentando al otro ni descalificando las acciones solamente por el género”, apuntó Ángeles Tovar.

FALTA AFINAR LOS PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA

Después de lo ocurrido con Laura Karen Espíndola, a quien las autoridades buscaron temiendo que fuera víctima de un posible secuestro por parte de un taxista, pero en realidad no estaba en peligro, las diputadas del PAN, Gabriela Salido, y de Morena, Guadalupe Chavira, afirmaron que falta afinar los protocolos de búsqueda, para que esto no suceda nuevamente.

Considero que se deben afinar los protocolos de búsqueda de mujeres que podrían ser víctimas de un delito, sobre todo en estos tiempos en los que toda la información pasa por las redes sociales.

"Deben generarse criterios para diferenciar una alerta real de una ficticia”, dijo Chavira.

Gabriela Salido coincidió con Chavira y agregó que “este caso, en el que la persona no estaba en peligro, no debe alejar nuestra mirada de lo realmente importante: cada día nueve mujeres son asesinadas en el país, ésa es una emergencia real y hay que seguir atendiéndola”.

SHEINBAUM SOLICITA USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para hacer uso responsable de las redes sociales en casos para erradicar la violencia contra las mujeres.

Aseguró que su gobierno trabaja en detectar las denuncias en redes para agilizar las investigaciones, incluso antes de que se realicen las acusaciones formales.

"A mí me parece que si queremos entre todos erradicar la violencia de género, y en particular desde el gobierno de la ciudad, pues debemos ser muy responsables con las denuncias que hacemos, que no haya falsedad y que hagamos un uso responsable de las redes”, indicó.

Sheinbaum reiteró que seguirán aplicándose los protocolos de la misma manera.