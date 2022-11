Video: ‘Echan aire’ a cajero para que siga dando dinero

Agencias

Tabasco.- Si en algún momento tienes algún problema para retirar tu quincena del banco, quizá este ‘trucazo’ te pueda servir. Resulta ser que un grupo de tabasqueños le ‘echaron aire’ a un cajero para que este siguiera dando dinero.

Parece chiste, pero es anécdota y quedó captada en un video en redes sociales donde se puede ver al grupo de batallando con la máquina, la cual aparentemente presentó una falla.

Si bien, no se menciona si tuvo un sobrecalentamiento o algún otro daño, lo curioso y llamativo del video es ver a tres personas con papeles en mano echándole aire para que funcione. “El que sigue”, se escucha a alguien gritar, al mismo tiempo en que un cliente se acerca a la terminal para proceder con su retiro de dinero.

Burlas en redes sociales

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no tardaron ni tantito en burlarse de las personas que le echaban aire al cajero. “Igual querían aplicar la de los cartuchos (de videojuegos) cuando no querían jalar, y soplándoles funcionaban”, escribió un tuitero.

“Inteligentes nivel: Bienestar”, “y pensar que hace 100 años pensaban que para el 2022 ya habría autos voladores”, “Y dice Adán Augusto que (los tabasqueños) son los inteligentes de todo México, el chiste se cuenta solo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en redes.

Se mofan de Adán Augusto López

Luego de hacerse viral el video de los tabasqueños que le ‘echaron aire’ a un cajero, la gente no pudo evitar recordar las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien declaró el pasado 20 de octubre que las personas de Tabasco “son mucho más inteligentes que los norteños”.

“Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la Federación porque no sabemos trabajar, que los esforzados y trabajadores son ellos. Pero lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes, pues hacen las cosas con menor esfuerzo y de mejor manera”, dijo el secretario.

La respuesta de Adán Augusto López vino tras las críticas de los gobiernos como el de Samuel García, quien en enero de 2021 aseveró que en México, los del norte son quienes trabajan, los del centro administran y los del sur descansan.