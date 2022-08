Video: Eduardo, el niño peluquero que tiene su barbería

Aunque la barbería abre a las 08:00 y cierra a las 20:00, Eduardo también encuentra tiempo para jugar.

En un día normal, “me levanto, me baño, me cambio, como y me vengo (…) Juego cuando no tengo clientes, como a las cinco (de la tarde) vamos a jugar escondite (y) con la bici” o al fútbol, explica.

Dice que quiere “ser un barbero profesional”. También sueña con ayudar a su hermana, Darliana, de 8 años, a abrir un salón de belleza, y le gustaría construirle una casa a su madre, Merlin Carranza, de 38 años.

César Zepeda, un soldador de 57 años que quedó satisfecho con el corte que le hizo su joven barbero, cree que Eduardo y sus padres son un ejemplo. A los hijos hay que “apoyarlos en lo que a ellos más les gusta”, sostuvo.

Los bajos ingresos, la falta de oportunidades de trabajo y la violencia de pandilleros y narcotraficantes en Honduras obliga a cerca de 800 nacionales a emigrar cada día hacia Estados Unidos, donde viven más de un millón de hondureños, la mayoría sin permiso de residencia y de trabajo.

Jorge Ramos, el barbero que le enseñó el oficio, también intentó emigrar, pero fue deportado.