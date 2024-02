Video: Encienden las parrillas de MasterChef Celebrity 2024

Tomada de X / Las 20 celebridades se enfrentarán cada semana

Ciudad de México.- Los hornos y las parrillas del foro tres de TV Azteca se volverán a encender con la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde los famosos pondrán a prueba sus habilidades culinarias cada domingo a partir del 17 de marzo.

Itatí Cantoral, Agustín Arana, Mario Sandoval y Harold Azuara, entre muchos otros, intentarán sorprender al jurado, conformado por los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera con los mejores platillos.

"Pienso que es el mejor reality para mí, es el único en el que si me veo. Me siento más feliz que nunca porque tengo unos compañeros increíbles con los que tendré la oportunidad de trabajar por primera vez", compartió Cantoral en entrevista.

"Conocí hace poco en una filmación a Itatí y nos hicimos amigos y el día que me saludó en este proyecto me dijo que sería el primer eliminado y sólo puedo decir que no vengo a ganar MasterChef, vengo a ganarle a Itatí Cantoral", resaltó Azuara.

Bajo la conducción de Claudia Lizaldi, concursantes como Litzy (Jeans) Rafa Balderrama, Mbalia (OV7), Ferka Quiroz también se enfrentarán a los retos culinarios más interesantes.

"Estoy nerviosa porque no soy una experta en la cocina pero intento tomar esto con algo serio y un lugar donde puedo aprender mucho. Una vez estuve de invitada y fue muy divertido así que le sé un poco", afirmó Litzy.

Raúl Sandoval, Natália Subtil, Sandra Itzel, Laura Bozzo, Rossana Nájera y Camila Fernández, intentarán llevar un toque propio y sazón único heredado por sus familias.

"No me considero experta pero me sé defender, soy ama de casa, soy mamá y me toca cocinar en casa. La receta de los frijoles de mi abuela Amelia son mi especialidad y es algo que me emociona mucho. Vengo a echarle toda mi sazón a los platillos y espero que a la gente de guste", sentenció la hija de Alejandro Fernández.

Las 20 celebridades se enfrentarán cada semana a los retos más impredecibles en la cocina, donde la concentración a la hora de cocinar sus platillos será fundamental para avanzar una semana más y no ser eliminados.

"Soy un admirador de todos ustedes, tengo mucho respeto por sus carreras profesionales pero pues es cocina y quiero que me vean como algo más que alguien que va a juzgar sus platos. Que gane el mejor y el que cocine mejor", resaltó el Chef Cadena.

"A partir de hoy todos ustedes tienen una historia que contar, tienen backgrounds muy distintos y espero que lo enseñen y lo demuestren porque no solamente es la cocina, sino lo que comunican en esta cocina, emociones, historias y cultura", agregó el Chef Herrera.

En esta cuarta edición del reality show que llega a la pantalla de Azteca Uno también hubo espacio para los influencers pues Fran Hevia, Rey Grupero, Paco de Miguel, Jawy Méndez, Itzel Barro y Ernesto Cázares, también son participantes.