Video: Exige Ebrard reponer encuesta de Morena

Especial / Agencia Reforma / Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- A horas de que se conozca resultado, Marcelo Ebrard urgió que se reponga encuesta de Morena para elegir candidato debido a "incidencias".

"Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso.

"Lo que les quiero decir, es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio", dijo Ebrard.

El ex Canciller señaló que advierte las inconsistencias antes de saber los resultados: "quiero que les quede claro eso por favor, no se ha contado un solo voto, no se ha contado una sola encuesta".

"Estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta hora nos obligan a decir esto o callar, entonces tomamos esa decisión de hablar", dijo.

"Esto no está bien, no es así, todos los que hemos formado en Morena no estamos de acuerdo. Esta decisión que les comento es antes de conocer los resultados de las boletas, pero asumo, por el informe que voy a compartir con ustedes ahorita, que ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado, así me favorezca.

"El conteo que hicimos ayer con los compañeros y compañeras estamos muy bien, pero no podemos nosotros callar frente a incidencias que ponen en entredicho la muestra que se hizo, empezando por la propia encuesta madre que es la de Morena".

Ebrard señaló que no habla de fraude, sino de incidencias.

"No estoy hablando de fraude, sino de incidencias. Esto se lo digo al presidente del partido (Mario Delgado) que dice que todo está perfecto. Esto no debe ocurrir en Morena. De 2 mil 360 cuestionarios, 310 con inconsistencias, dicen que representa 14 por ciento".

La senadora Malú Micher, quien también representa a Ebrard ante la dirigencia de Morena, reprochó que no le permitieron ingresar al World Trade Center, a pesar de tener acreditaciones con el argumento de que ya había iniciado el conteo.

"¡Fraude, fraude, fraude!", corearon simpatizantes. "¡Voto por voto, casilla por casilla!", demandaron.

Ebrard abrazó a Micher y dijo al micrófono: "ahí está la respuesta", en alusión a que esperaba una respuesta de la dirigencia de Morena.

Acusa uso de Policía para agredir a Malú Mícher

Luego de urgir la reposición de la encuesta de Morena, Marcelo Ebrard acusó que se usó a la Policía para evitar que su coordinadora Malú Mícher y otros compañeros estuvieran presentes en el conteo de votos.

"Compañeros: informarles que -aunque ustedes no lo puedan creer- usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presente en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Mícher, Ximena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí", denunció.

Ebrard lamentó el uso de la fuerza pública como solía hacerse en tiempos del PRI.

"Hay testimonio de esto, imagínense nada más sólo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas.

"Pedimos que hubiera boletas para eso, ahora resulta que la respuesta es la policía, cada vez se parecen más al PRI de antes, qué tristeza", expresó.

Y llama 'cobardes' a Mario Delgado y Alfonso Durazo

Luego de que Malú Mícher denunciara que policías no la dejaron entrar al World Trade Center para el conteo de votos, Marcelo Ebrard calificó de "cobardes" a Mario Delgado -presidente nacional de Morena- y a Alfonso Durazo -presidente del Consejo-.

"Vamos a levantar un acta porque es una vejación la que han hecho hoy con la Policía. Y qué cobarde Mario Delgado, y Durazo, y todos los que están ahí adentro", lanzó Ebrard.

Por su parte, Malú Mícher relató en un video que cinco policías se le fueron encima para evitar que ingresara al WTC pese a contar con las acreditaciones necesarias.

"Hola qué tal soy Malú Mícher y he representado a Marcelo Ebrard en este proceso interno de Morena. Quiero notificarles con tristeza, con indignidad, y sobre todo con mucha preocupación, que yo traía en mis manos las acreditaciones para entrar al WTC y estar presentes en el conteo, no me dejaron pasar, les dije 'aquí tengo los gafetes', no me dejaron pasar, ya hay gente adentro.

"'Ya no vas a pasar' (me dijeron) e inmediatamente lo que hice fue decirles a mis compañeros vamos a pasar, y movimos la valla, y me echaron a cinco policías con el riesgo de una puerta de vidrio en el WTC a punto de romperse y no nos dejaron pasar", narró.

