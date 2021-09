Video: Feministas exigen renuncia de titular de la CNDH

Ciudad de México.- Mujeres encapuchadas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en Tlalpan demandando la renuncia de la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, atención a casos de violencia de género y acusando privilegios para algunos grupos feministas.

De acuerdo con activistas de la colectiva "Antimonumenta 'Vivas nos Queremos'", las mujeres arribaron a dicho edificio alrededor de las 13:00 horas. Y entre 30 y 50 personas se apoderaron del inmueble.

Se espera que más mujeres lleguen al lugar para respaldar la acción.

Quienes se encuentran en el sitio refieren que la atención dada por la CNDH ha sido deficiente y selectiva para un grupo de mujeres, además de que no ha habido avances en sus carpetas de investigación, pese a diversas protestas en la FGR y en la Segob.

Las inconformes acusan que han recibido malos tratos de parte del personal de vigilancia.

A través de redes sociales y grupos de WhatsApp de feministas se observa que hombres que dicen ser familiares de violencia apoyaron a las feministas a accionar extintores y realizar destrozos.

Ellas, al interior, han realizado pintas y urgen al diálogo con autoridades con poder de decisión para que se les ofrezca una solución.

La mayoría de las encapuchadas pertenecen a la Colectiva Panteras Violetas, a ellas se han sumado de forma pacífica la colectiva feminista Ehécatl y familiares de víctimas.

El inmueble de la CNDH tomado es donde se encuentra la Coordinación del Programa Especial de Personas Desaparecidas y el Órgano Interno de Control.

Con esta toma, sumarían dos inmuebles en poder de feministas. Uno fue el de la Colonia Centro, sitio que fue denominado "Okupa" donde las colectivas realizan diversas actividades culturales.

Condicionan liberación de CNDH a atención de Rosario Piedra

Feministas que tomaron el inmueble de la CNDH, ubicado en Tlalpan, afirmaron que liberarán la sede si se presenta la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra. Por la mañana, un grupo de feministas protestó en la sede de la CNDH ubicada en Periférico Sur 3453, colonia San Jerónimo Lídice, en la Alcaldía Magdalena Contreras, sin embargo, acusaron que no fueron atendidas. Debido a ello, se trasladaron al inmueble ubicado en la Carretera Picacho- Ajusco 238 en Tlalpan.

Una de las activistas, a quien también se le vio realizar acciones en la "Okupa" de la zona centro y hoy está presente en este inmueble tomado es Kika Flores, quien pide justicia para las niñas que han sufrido violencia.

Ella, también participó en el intento de toma de las instalaciones de Derechos Humanos del Estado de México, el pasado 11 de septiembre de 2020.

Según reprochan manifestantes, en ese entonces, 11 mujeres, 7 niños y dos hombres fueron privados de la libertad por estas acciones.

Flores fue una de las mujeres detenidas con violencia, quien cursaba su embarazo con siete meses. Los golpes propiciados por agentes del Estado de México le causaron a su hija Nikté hidrocefalia. Debido a ello, exige justicia, pero reprocha que su caso se ha estancado.

El Frente Nacional Ni Una Menos emitió un comunicado en el que se explican las razones de la toma y se condiciona la liberación a la presencia de la titular de la CNDH.

"Las y los compañeros que han realizado la toma son todos víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Todos con recomendaciones que no se han cumplido, que están mal hechas, que no tienen seguimientos, que no garantizan ninguna medida de satisfacción".

"No van a dialogar con Francisco Estrada o Bianca o nadie más quieren la presencia de la presidenta de la Comisión para que sea ella quien escuché el pliego petitorio y de lectura a un resumen de acciones de cada recomendación", señalaron.

Afirmaron que en el escenario de emergencia y crisis humanitaria en México es indispensable que la CNDH haga su trabajo de manera puntual.

"Así como dar respuesta a sus recomendaciones, presentará a quienes han sido omisas omisos en estos casos, presentar resoluciones del Órgano Interno de Control de la CNDH de estatus de las quejas contra las y los funcionarios responsables de omisones que se han denunciado".

"Vemos tristemente que la Comisión no tiene interés, voluntad política, ni congruencia. Por lo tanto, exigimos la presencia de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra", se añadió.