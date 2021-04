Video: Graban a gobernador de Michoacán cuando empuja a maestro

Ciudad de México.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, empujó a un manifestante durante una visita realizada este martes al Municipio de Aguililla. el cual se mantiene en disputa entre el Carteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Mandatario arribó esta mañana al Municipio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad operado por elementos de las Fuerzas Armadas.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, en la plaza principal de Aguililla el perredista descendió de una camioneta militar y se acercó a un hombre quien traía dos pancartas -una en cada mano- en la que urgía atención a la violencia en la zona.

Al lado de él estaba su hijo menor de edad con otra pancarta con el mensaje: "Soy niño, ya no más violencia en Aguililla".

Sin embargo, Aureoles -sin mediar palabra- se acercó directamente al hombre y lo empujó del abdomen, lo que desató rechiflas y reclamos de los pobladores que presenciaron el incidente.

Inmediatamente después, sus escoltas vestidos de civil arrebataron una de las pancartas al manifestante, mientras que el Gobernador volvió a la camioneta.

El hombre empujado es un maestro rural de nivel primaria llamado Fernando Padilla, informó a REFORMA una de las habitantes de Aguililla.

La mujer detalló que el Mandatario arribó a la localidad alrededor de las 11:00 horas a bordo de un helicóptero, pues las carreteras están bloqueadas por los grupos criminales desde diciembre pasado.

"Él llegó en helicóptero, y lo que el pueblo pide es que abran las carreteras que los cárteles tienen cerradas desde diciembre del año pasado, y ni el Gobierno municipal, ni estatal, ni federal han hecho nada", reprochó.

"El pueblo de Aguililla lo único que demanda es paz y libre acceso en los caminos".

Aseguró que apenas el viernes pasado se registró una balacera a dos cuadras de la plaza principal que duró alrededor de cuatro horas.

Por su parte, el Gobernador Silvano Aureoles acusó al maestro Fernando Padilla de ser un "halcón", es decir, un vigilante de la delincuencia organizada.

Tras difundirse en redes sociales el momento en el que el Mandatario agredió al docente, el perredista aseveró que se trató de una "manifestación de halconeros" que insultaron y agredieron a los elementos de las fuerzas de seguridad que lo acompañaron durante su visita al Municipio.

"Nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores", expuso en Facebook.

"En Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi Estado y lo voy a seguir haciendo como cualquier otro ciudadano de Michoacán; no me voy a quedar ni callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando la violencia y el caos, burlándose de la autoridad y de la ley".

En su mensaje, el Mandatario reconoció que Aguililla está en una situación "casi de guerra" y bloqueos carreteros que no permiten el paso de productos de primera necesidad, aunado a que los enfermos de gravedad no pueden ser trasladados a un hospital.

"Ante esa situación, cualquier otro Gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos", comentó.

"Voy a recuperar Aguililla de las manos de los delincuentes".