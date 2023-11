Video: Hablaron Sheinbaum y AMLO sobre 'vida cotidiana' en reunión

Tomada de video / Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de México

Ciudad de México.- Después de que la Oposición criticara la reunión entre Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial por Morena, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la exjefa de Gobierno aclaró que la plática se centró en aspectos de la "vida cotidiana".

"Se armó un lío ayer porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquerra, el secretario particular, una nota y me dijeron: está el presidente, entonces pasé a verlo, lo saludé, me habían dicho que estaba malo del pie, entonces pasé a ver cómo estaba.

"Está muy bien la verdad, tranquilo, contento. Aproveché para preguntarle por Beatriz, por Jesús, obviamente, y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito y pues platicamos un rato... más en realidad la vida cotidiana. Me preguntó: ¿cómo vas?, le dije pues creo que vamos muy bien", justificó Sheinbaum a través de un video difundido en redes.

Afirmó que no fue a que el presidente le diera "línea", como lo han dicho.

"Eso sí son muy buenos para decir, 'somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas', ah, pero en el caso de Claudia, ella no piensa, ella solamente recibe línea, la verdad me da risa y como saben con el presidente somos compañeros, amigos diría, y somos parte de este gran movimiento de transformación.