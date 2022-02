Video: Hasta los aretes se llevan en asalto a transporte público

#CiudadDePuebla ¡Hasta los aretes se llevaron las ratas! 😡 📷 Cámaras de seguridad captaron el asalto a pasajeros de la Ruta 17 en la Colonia 15 de septiembre. 📍 Sucedió este 10 de febrero a las 15:33 horas, es decir, en plena tarde. Les quitaron mochilas 🎒☹ pic.twitter.com/K5ncYAhmOt — El Referente, Puebla ☆ (@MxReferente) February 15, 2022

Puebla.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que tres sujetos despojan de sus pertenencias a los pasajeros de una unidad de transporte público de la Ruta 17 de Puebla.

“Hijos de su… Ya chingó a su… Saquen todos los celulares, carteras… Dame el celular, dame el teléfono de ahí. Calmados hijos de su… Dame los aretes”, es la forma en la que uno de los asaltantes amaga a los pasajeros.

“Al que se rebele mátalo de un plomazo”, agrega el cabecilla de la banda, quien golpea al chofer de la unidad para que le entregue “la cuenta”.

En la grabación, con fecha del 10 de febrero a las 15:33 horas, se observa la forma en la que operan este tipo de delincuentes: mientras uno amaga a los pasajeros, los otros dos bloquean las puertas para que ninguna víctima descienda de la unidad.

Durante el asalto, una adulta mayor intenta descender de la unidad, pero uno de los agresores le pide que “por favor se siente”, a lo que la señora responde: ¿Por qué me voy a sentar? Otro de los delincuentes se da cuenta de la evasión de la mujer y este con groserías la obliga a sentarse.

“Siéntate, no te me vas a bajar a la ver…, quédate ahí”, dice el sujeto. A la mujer no le queda otra más que obedecer.