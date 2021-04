Video: Hija se gradúa y así agradece a su papá bolero

Ciudad de México.- Un video subido a redes sociales se ha vuelto viral, pues muestra el momento en el que una joven estudiante agradece a su padre los 25 años de esfuerzo laborando como lustrador de calzado, una vez que ella, vestida con birrete y toga, acudió a agradecerle.

"Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. ¡Es Cierto!, nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada. Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento. Hoy soy Licenciada en Administración", escribió en diversos carteles.

Para completar la sorpresa, la joven pidió a uno de sus profesores que se hiciera pasar como cliente, para poder grabar el video, que de inmediato se hizo viral.