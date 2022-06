Video: Hospitalizan a Ricardo Salinas Pliego, 'no podía respirar'

/ Ricardo Salinas Pliego

Mediante un video publicado en redes el dueño de TV Azteca y otras empresas como Elektra, Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer que se encuentra internado en el hospital Ángeles del Pedregal, recuperándose de una intervención quirúrgicas.

Dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala.

'No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala", escribió Salinas Pliego en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde lucía postrado en una cama de hospital'.

El magnate compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde dijo que la cirugía fue para arreglarse el tabique desviado "no podía respirar" asegura en la grabación.

La buena y la mala

Cómo adelantó en la primera publicación el empresario aseguró tener una buena y una mala noticia para sus seguidores, las cuales compartió en su video.

La buena para todos mis fans es que estoy muy bien, la mala para todos mis haters es que estoy muy bien y les voy a dar mas lata que antes, vengo con renovadas energías", aseguró.

Salinas Pliego aprovechó para reconocer la labor de todo el personal de salud que labora en el hospital ubicado en el Estado de México.