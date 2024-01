Video: Indagan a policías de Cuernavaca por vender arma

Especial / Agencia Reforma / La supuesta transacción fue captada en video

Ciudad de México.- Dos policías municipales de Cuernavaca, Morelos, son investigados por supuestamente vender un arma a un comerciante, informó el llcalde José Luis Urióstegui.

"No existe, por ahora, denuncia ante ninguna Fiscalía. La investigación se abrió en Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, y fueron suspendidos de sus funciones", dijo el edil a Reforma.

Además, en conferencia de prensa, Urióstegui comentó que se abrió el expediente contra los dos oficiales.

"Ya se integró el expediente, se tienen identificados a los elementos y se va a proceder conforme a la ley", aseguró.

"La venta de armas por particulares no está permitida, eso es un tráfico, no tengo datos de la penalidad, pero habría que valorar si el arma fue producto de un aseguramiento a una persona y no fue puesta a disposición, entre otras cosas, que podría aumentar los delitos".

Los efectivos fueron captados en video cuando presuntamente negociaban la venta de un arma de fuego con un comerciante del mercado Adolfo López Mateos.

El video fue difundido en redes durante el fin de semana y, al parecer, fue grabado en el Barrio Gualupita.

En la grabación se observa que el comerciante, sentado en la batea de una camioneta, revisa al menos dos armas y a una de ellas le coloca un cargador.

Después, el hombre saca unos billetes de su mandil y los entrega a unos de los policías.