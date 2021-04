Video: Lamenta IMSS engaño con vacuna

Ciudad de México.- Después de que se en redes sociales @aletopia denunciara que al llevar a vacunar a su tío a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, la enfermera fingió y no le aplicó el biológico, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentaron lo ocurrido.

A través de un comunicado indicaron que el hecho fue reportado por un familiar del adulto mayor “a quienes se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación”.

Las autoridades sanitarias informaron que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación correspondiente.

Además aseguraron que es un compromiso de ambas instituciones velar por la salud de toda la población y señalaron que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación.