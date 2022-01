Video: Lanza INE 'Al Chipotle' para defenderse y lo tunden

Reforma

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó un personaje virtual llamado "Al Chipotle" para defenderse de lo que llamó "desinformación", el cual fue criticado en redes sociales.

"Al Chipotle, personaje virtual del @INEMexico que combate la desinformación, te explica de manera confiable porqué ni el Instituto ni las elecciones en México son los más caros de América Latina. #PerasConPeras", tuiteó el Instituto.

En el video, el personaje llama a los ciudadanos a no dejarse engañar porque, afirma, además de organizar elecciones, el INE emite credenciales en México y el extranjero; capacita a personas para que integren casillas; fiscaliza a partidos; administra tiempos en radio y televisión, y promueve la educación cívica y la participación ciudadana.

"Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se deben engañar", finaliza.

En Twitter, usuarios criticaron que el Instituto argumente que no tiene dinero, pero lance campañas como esas.

"Y en producir eso se nos va el presupuesto", escribió @Usuariorandoman.

"Cuánto cuesta hacer estas caricaturas? Esto es el colmo", expresó @Anarive10015883.

"¿Alguien notó que el diseño, la voz y la animación de esta mascota provoca aún más ANTIPATÍA que simpatía?", añadió @AxgelOrtiz.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está demostrado que el INE tiene los recursos necesarios para la revocación de mandato.

"Si se hace un esfuerzo por parte de los consejeros del INE se puede llevar a cabo una consulta para revocación de mandato. (...) Y ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta", dijo este lunes.

"Tienen recursos, lo que hicimos fue 'háganle así', que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla que despidan, nada más que los de arriba no tengan servicio privado".