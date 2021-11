Video: Le dice Taibo II a Delgado: 'renuncia, no hay bronca'

Ciudad de México.- El sábado, durante casi cinco horas, los consejeros nacionales de Morena se enfrentaron por las decisiones que ha tomado Mario Delgado como dirigente nacional y las pugnas internas que se viven en todo el País.

"Mario: si no entiendes qué quiere el país de Morena ¡renuncia! No hay bronca, súmate a las tareas que puedes hacer, y lo has hecho muy bien, defendiendo la contrarreforma energética", le soltó Paco Ignacio Taibo II, morenista y director del Fondo de Cultura Económica al líder nacional.

El escritor reiteró sus críticas al líder morenista y al Comité Ejecutivo Nacional, las cuales ha replicado en otros foros en los últimos dos meses.

Por ejemplo, en septiembre, en un encuentro virtual con la militancia, afirmó que Morena es el "apéndice bobo del Gobierno", y calificó de "locos y borrachos" a quienes piensan que el partido, el cual está paralizado, sólo debe apoyar al Presidente, pues, consideró, también debe ser contrapeso y no sumiso.

El sábado, ante 158 consejeros que asistieron al encuentro, en el que permaneció Delgado para escuchar las acusaciones, Taibo advirtió que la gente está decepcionada del partido y reiteró la lejanía de Andrés Manuel López Obrador.

El Consejo fue citado para discutir los lineamientos de afiliación, pues el CEN designó a un delegado especial, el senador Alejandro Peña, para este proceso, e implementó una aplicación en la página de internet para facilitar la incorporación a Morena.

Sin embargo, la secretaria de Organización, Xóchitl Zagal, y otros morenistas han denunciado que esto es arbitrario, pues se genera una estructura paralela y no se toma en cuenta la plataforma tradicional, por lo que existe el riesgo de contar con dos padrones de militantes.

Una decena de consejeros afirmaron que esto es un ejemplo de cómo Delgado, con miembros de la dirigencia, toman decisiones de grupo, y les recordaron cómo favorecieron "a sus amigos" con candidaturas, e insistieron en que el Presidente se ha alejado del partido porque se están "echando a perder" las estructuras y los principios que él creó no se cumplen.

"El partido ha sido utilizado para legalizar candidaturas, para darle formalidad a decisiones que se toman en otros lugares", afirmó Carlos Figueroa, secretario de Derechos Humanos, quien acusó a Mario de convocar a sesiones del CEN 45 minutos antes y jamás entregar los documentos que discutirán.

En el mismo sentido habló la secretaria de Mujeres, Carol Arriaga, aseguró que existen "estructuras paralelas, piratas o suplantaciones".

"Hay muchas incongruencias (de la dirigencia), habla que en los estatutos no hay grupos, pero hay luchas campales por esos espacios. La Comisión Nacional de Elecciones o Encuestas dieron beneficios propios para candidaturas para amigos e integrantes que ahora son legisladores", denunció.

En respuesta, la secretaria de Diversidad, Esther Gómez, quien ahora es diputada federal plurinominal y fue parte de la Comisión de Elecciones, argumentó "ya le tocaba".

Los consejeros advirtieron que no se puede ocultar el pleito interno, en el que cada grupo quiere llevar agua para su molino, generando desilusión de la gente. Incluso, le pidieron a Delgado observar bien los resultados electorales, pues en los hechos no sacaron los 30 millones de votos que en el 2018, al contrario, bajaron considerablemente, además de que perdieron ciudades importantes que habían quitado a la Oposición.

Durante la sesión, dos consejeros fueron expulsados de la reunión, por transmitir en sus redes sociales la discusión, con el argumento de que la deliberación de los órganos de dirección es privada.

Ante esto, varios de los morenistas recordaron que el partido, contrario a lo que presume, de ser del pueblo y transparente, es opaco, pues la militancia no se entera de lo que resuelve la cúpula.

"Dice (Delgado) que hay apertura, democracia y transparencia no es cierto. Miente. Aquí a Yucatán viene a reunirse no con el Comité Estatal, con su grupo, pagando los restaurantes más caros, de lujo. Lamento que este Consejo se convirtió en un chisme de vecindad", dijo la yucateca Martha Asid.

Su compañera guerrerense, Bernarda Leovigilda, recordó a la dirigencia que ha impuesto a delegados a modo en los estados, y acusó de la presidenta del Consejo, Bertha Luján, de asumir una postura suave frente a las decisiones del CEN.

"Dicen vamos a la unidad. ¿Unidad cómo? Es una vergüenza lo que estamos haciendo", apuntó la integrante del comité estatal en Guerrero.

Otro grupo defendió al líder nacional, afirmando que quienes están provocando la crisis es un grupo que no tiene altura de miras.

En respuesta a las acusaciones, Delgado afirmó que en un año como dirigente se ha dedicado a estructurar y organizar el partido, y siempre ha pugnado por la unidad.

A Taibo le reconoció que el CEN debe tener posiciones más claras sobre ciertas coyunturas, sin embargo, lamentó que los críticos internos le crean más a las encuestas externas que a las propias.

Después de lanzar indirectas a Zagal, asegurando que el padrón no es un botín político ni patrimonio de una persona, le dijo que está dentro de una comisión, a la que pertenece él y la secretaria general, para darle seguimiento al trabajo de Peña.

Sin embargo, la secretaria de Organización le recordó que en los lineamientos no está claro cómo su área verificará o validará los registros para que sean efectivos ante el INE, y le insistió que tener a un delegado especial es arbitrario.

Incluso, otros consejeros aseguraron que no es ético darle esa tarea a Peña, cuando es suplente de Gabriel García, quien "se llevó" el padrón y propició el problema.

También cuestionaron si el delegado no tiene un impedimento legal, pues deberá volver a su escaño porque el ex coordinador de programas sociales pidió licencia.

Luján cerró el Consejo argumentando que no son monedita de oro, por lo que será la gente la que defienda a los líderes.