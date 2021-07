Video: Le llaman la colonia 'fantasma'... hay 100 casas abandonadas

Monterrey.- Cerca de 100 viviendas abandonadas forman una ´colonia fantasma´ en el municipio de Guadalupe que pasa desapercibida a la vista de la comunidad.

Se trata de un conjunto habitacional que no fue concluido y se encuentra en obra gris, el cual se encuentra a un lado de la colonia Portal de Xochimilco, en el mencionado municipio.

El fraccionamiento, del cual se desconoce el nombre, tiene más de 15 años de haber sido abandonado en obra gris, según vecinos de la zona; y en el cual se puede observar destrucción, grafiti y basura, tanto al interior como en el exterior de las casas.

Algunas de las estructuras han cedido al abandono y las inclemencias del tiempo, otras más han sido bandalizadas e incluso quemadas. Los vecinos aseguran que han visto gente que ha tratado de invadir las casas, pero de pronto solo se van; mencionaron que el lugar se ha tornado peligroso pues personas ajenas al sector ingresan a las casas y las utilizan como guarida para drogarse.

O sea, vienen, se quieren meter, pero la verdad es que no se han venido a vivir ahí. De repente ya no vuelven; viene mucha gente y ahí se meten a drogarse, hemos visto carros que se meten ahí, pero no sabemos ni qué están haciendo ni queremos saber".

Pues más que nada están abandonadas y la gente viene y tira toda la basura que sacan de sus casas y aquí vienen y tiran todo cuando llueve ese es el problema porque toda el agua se viene aquí con nosotros", dijo Genoveva vecina del sector", dijo una vecina que se identificó como Genoveva.

Aunque poco se sabe de esta colonia que se encuentra a medio construir, las historias han surgido entre los habitantes de las colonias aledañas, pero ninguna ha sido confirmada por las autoridades, aportando aún más misterio a esta ´colonia fantasma´.