Video: Los novios sobrevivientes de la L12

Ciudad de México.- Beatriz y Aarón sobrevivieron al desplome de la Línea 12 del Metro, pero este evento les dejó severas secuelas físicas y huellas emocionales.

El collarín me lo pusieron porque una vértebra cómo que se desliza cuando agacho la cabeza, entonces me dijeron que lo tenía que tener dos meses. Tuve varios golpes en las piernas, uno aquí y… más en la cabeza”, señala Beatriz.

Tuve desgarré de tendones y una fractura de hueso, tuve… no sé cómo se le llame, pero entre los huesos hay un cojincito, entonces ese se me reventó y tengo agua en la rodilla y un moretoncisimo aquí… tuve un golpe en el pecho y por ese golpe se me empezaron a hacer coágulos en los pulmones”, comenta Aarón Cádenas.

A Beatriz y su mamá les preocupa un coágulo formado en la cabeza de la joven, en el caso de Aarón y su mamá, no saben si su brazo volverá a la normalidad después de las cirugías que le practicarán.

Ambos recuerdan cómo vieron este episodio que los marcó de por vida.

Yo venía recargado en el hombro de mi novia y veníamos escuchando música, prácticamente bajábamos aquí en los Olivos, estábamos a segundos (…) Ya cuando abrí los ojos ya estaba en el piso y tenía a gente en las piernas, no me dejaban parar y así en los quejidos de la gente escucho que gritan mi nombre y ya le grito igual el nombre de mi novia, le grito: ¿Bety? y se acerca y la veo toda ensangrentada de la cara y me dice ¿estas bien? y le digo sí, ¿tú estas bien? y me dice sí”, narró Aarón.

Nada más recuerdo como un fuerte sonido, no sé ni qué, sólo sentimos cómo que se elevó el Metro, se escuchó el golpe y yo me quedé inconsciente, no sé cuánto tiempo”, contó Beatriz.

Beatriz de 21 años y Aarón Cárdenas de 19, sobrevivientes del derrumbe de la Línea 12 fueron atendidos en el hospital Grand Roma.

Además de lo físico está lo emocional, Beatriz sufre estrés postraumático.

Creo que a mí si me afectó más, sí me dio como un tipo trauma por el Metro.

Este martes Aarón tuvo una reunión con personal médico en donde le informaron de una nueva cirugía, esta vez por la rodilla, fue programada para realizarse en un mes.

A veces pienso en el accidente y a veces ni yo que lo viví, me lo creo, todavía se me hace muy increíble lo que pasó”.

Mientras que Beatriz se reuniría este jueves con los médicos para ver cómo continúan con su tratamiento.

La pareja, que hace cuatro meses había iniciado un negocio de bordado sabe que deberán volver a abordar el Metro, aunque hasta ahora lo han evitado.

Sí me da un poco de miedo, pero yo sé que en algún momento lo voy a tener que volver a pisar”.