Video: ¿Mario Delgado presidente del PRI?

Your browser does not support HTML5 video.

En Manzanillo, Colima, Sergio Jiménez Bojardo, líder estatal de Morena, presentó a Mario Delgado, el líder nacional de su partido como "presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI".

El error se suscitó en la rueda de prensa durante la campaña de la candidata al gobierno de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, encargado de presentar a los asistentes, se confundió de partido y, ante la mirada desconcertada de su líder y el reclamo generalizado, se disculpó al decir que había leído mal.

“Tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo... ¡de Morena!, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Es que estaba... estaba leyendo mal, el compañero Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien le pido una disculpa por este lapsus”, prosiguió Jiménez Bojardo, en medio de una risa nerviosa.

Sorpresa, confusión y abucheos fue lo que recibió de sus compañeros, y esto, teniendo de testigos a los medios de comunicación.

En redes sociales comentaron que a Sergio Jiménez le traicionó el subconsciente. Porque eso de leer mal, ¿si en el papel dice Morena, entiendió PRI?