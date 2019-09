Video: 'Mi vecino amenazó con matarme'

Ciudad de México— Una mujer de 54 años vive en la zozobra desde que fue agredida por uno de sus vecinos en la Colonia 5 de Mayo, alcaldía Miguel Hidalgo.

En una grabación de una cámara privada quedó registrado cuando el sujeto la empujó hacia el pavimento mientras ella paseaba a su perro.

En entrevista, la víctima precisó que esto ocurrió el 3 de septiembre a las 13:30 horas y que los policías no quisieron detener al atacante.

Incluso, aseguró que el sujeto ya la había insultado en ocasiones anteriores y que tiene antecedentes de actitud conflictiva con otros colonos.

Esto, porque se niega a hacerse cargo de sus mascotas, quienes continuamente pretenden atacar a los transeúntes.

"Saqué al perro y el tipo de nuevo me aventó a sus perros. Yo le di la espalda y sentí el fuerte golpe en la espalda, caí y perdí por un momento el sentido. No me lo esperaba, me levanté y vi que esta persona quería patear al perro", contó la mujer.

Como lo muestra el video, el hombre intenta aproximarse al animal de compañía de la mujer y patearlo, pero ella se levanta.

"Cuando me levanté y le reclamé el porqué me aventó, me dijo que yo había probado la fuerza de su hombría y que la próxima me iba a matar a mí y a mi perro", narró.

Después del ataque verbal, la vecina pidió ayuda de un familiar que se encontraba cerca, pues notó que tenía el hombro derecho dislocado por la caída.

"Esta persona (el agresor) se quedó en la calle y se acercó a decirle a mi papá que yo me había tropezado con la correa de mi perro".

Minutos más tarde la mujer pidió apoyo de una patrulla y de paramédicos, quienes llegaron en breve.

Sin embargo, denunció que el oficial de la unidad MX 527 P2, quien atendió su llamado, se negó a detener al atacante. La mujer ya presentó una denuncia por el delito de lesiones de primer grado.