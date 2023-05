Video: Migrantes desesperados se lanzan con niños al Río Bravo

Un numeroso grupo de indocumentados se arrojan con sus hijos al Río Bravo a pesar del peligro que esto representa para ellos y para sus hijos, sin embargo están desesperados, ya que no saben exactamente que pasará con la eliminación del Título 42.

Ellos prefieren arriesgar la vida que regresar a sus países de origen..

Ya no saben que hacer, ya que los albergues se encuentran llenos en las ciudades fronterizas, las citas para pedir asilo a través de la aplicación móvil CBP One están saturadas, los migrantes originarios de Honduras, Venezuela, Nicaragua y Colombia aprovecharon que el agua en el Río Bravo estaba baja para cruzar, no les importó que del otro lado los esperara un alambre de púas.