Video: 'Mujer que aborta ya no sirve', afirmó sacerdote en Monclova

Reforma

Monclova, Coah.- Al hablar del tema del aborto, el sacerdote católico Lázaro Hernández, de la Iglesia La Salle, en Monclova, sugirió matar también a cada mujer que aborte, pues "ya no sirve para nada".

En su homilía del domingo, el padre católico afirmó que una mujer que aborta está 'hueca' y 'amargada', por lo que sería mejor también darle muerte.

"El aborto está legalizado, todo mundo muy contento: 'vamos a matar todos los niños porque nos estorban. Vamos a matar todos los niños porque nos estorban'; el niño no se puede defender", dijo en su homilía.

"Y sin embargo, lo destruimos desde el vientre de la madre, ¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada?, una mujer que aborta, ya no sirve para nada. Está hueca, moral física y psicológica, una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios".

El video de la homilía circuló en redes sociales, donde generó todo tipo de opiniones, principalmente en contra.

Para enmendar sus palabras, el sacerdote ofreció ayer una rueda de prensa en Monclova y afirmó que sus palabras "se malinterpretaron", pues con ellas buscaba "sacudir" a los fieles.

"Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia", sostuvo, "el ejemplo no fue de matar a las mujeres".

El sacerdote pidió una disculpa a quien se haya sentido ofendido por el comentario, que, dijo, solo buscaba poner en perspectiva la idea de que no exista castigo alguno por matar a un bebé en gestación.

En rueda de prensa el domingo, el Obispo de Saltillo, Hilario González, propuso discutir sobre la manera de cómo proteger ambas vidas y no reducir el tema al derecho de una mujer a decidir sobre abortar o no.