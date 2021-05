Video: 'No puedo decir soy culpable'; así vivió chofer del Metro el momento de la tragedia

Agencias / Excélsior

Ciudad de México.- Rodrigo García Flores, conductor del tren del Metro que se desplomó junto con el viaducto elevado de la Línea 12 compartió con Imagen Noticias que no se siente responsable del accidente, pues no sólo depende de él la operación del tren sino hay mucho más involucrado, publicó Excélsior.

“Creo yo que no soy responsable de lo que sucedió y que en realidad hay momentos que uno no sabe qué es lo que puede suceder en un momento. No puedes decir soy culpable porque las cosas pueden llegar a suceder y tú no te das cuenta cuando suceden las cosas, todo pasa en un minuto, en un segundo”, compartió consternado.

Rodrigo García lamentó la perdida de seres queridos y las personas que resultaron lesionadas por este incidente que hasta el momento ha dejado 25 fallecidos.

“Espero que la gente que escuche o vea esto también entiendan que luego, no todo, es en manos del conductor sino también hay otras terceras personas que entran en esta situación. Que vean que no nomás somos nosotros, Hay más”,

Recordó que era su última vuelta y llevaba el tren en dirección a la estación Olivos.

“Ya era mi última vuelta ya eran aproximadamente como las 10:20, yo iba llevando la conducción en el tren económico 19, ya iba dirección de Tezonco hacia Olivos.

“Antes de llegar a la estación Olivos siento que el tren se levanta, al sentir el levantamiento, bloqueo el tren, se sigue deslizando hacia enfrente, llega el momento en que se detiene.

“Salgo veo y me asomó a ver lo que pasó, yo veo humo hasta el fondo”.

Rodrigo recuerda que cuando se comunicó al Centro de Control para pedir apoyo le pidieron que tranquilizara a los pasajeros y los desalojara del tren, en ese momento se dio cuenta que el último vagón se había desprendido y desplomado.

“Fue algo muy impresionante que no se lo deseo a nadie en esos momentos es algo muy fuerte, muy duro”, recordó.

Rodrigo García Flores, el conductor del tren siniestrado resultó con una contusión en la espalda de la que se recupera en casa y hasta el momento no ha sido llamado a declarar ante la autoridad.