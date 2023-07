Video: No soy copia de AMLO, dice Sheinbaum en Tabasco

Cd. de México.- En Macuspana, Tabasco, tierra del Presidente de la República, Claudia Sheinbaum lanzó a sus críticos: "Dicen: 'va a ser una copia de López Obrador', claro que no, no somos una copia".

Ante miles de simpatizantes que acudieron al mitin organizado por Ramiro López Obrador, el hermano del Primer Mandatario, la aspirante presidencial remató que lo que sí hará es defender los mismos principios.

"¡Claro que los vamos a defender! ¡Que continúe el bienestar del pueblo de México, que continúe la misma forma de Gobierno!", arengó en medio de los gritos de "¡Claudia!", y "¡Presidenta!"

Sheinbaum visitó Tamulté y Macuspana, ambas asambleas organizadas por Ramiro López Obrador, así como por senadores y diputados locales.

"Es un símbolo llegar aquí, porque evidentemente Andrés Manuel es el dirigente de nuestro movimiento y llegar a Tabasco, donde él inició su lucha, es un símbolo para mí.

"Y decirle a la gente que no va a haber traición, que nunca habrá traición", aseguró.

En sus redes sociales, la morenista presumió videos en las que aparece en medio de decenas de personas que le dificultan el paso porque quieren saludarla o tomarse una fotografía con ella.

"Tuit con dedicatoria a REFORMA: ¿Qué no prenden mis asambleas informativas? Les comparto este video de Tabasco", escribió. Mientras que en entrevistas aseguró que la gente sí la quiere.

A los tabasqueños les prometió que tenían la garantía de que las obras y programas que emprendió el Presidente López Obrador en la entidad, no sólo tendrán continuidad, sino que los consolidará.

Ramiro López Obrador fue uno de los oradores en Macuspana, y la describió como una mujer que ha luchado toda su vida por las causas más justas, por eso decidió respaldarla.

En respuesta, por medio minuto, la gente no paró de gritarle "¡Presidenta!", mientras ella sonreía y agradecía con la mano izquierda.

"El compañero Andrés Manuel ha dicho que en septiembre va a entregar la estafeta de la coordinación del movimiento, y yo estoy seguro que la nueva coordinadora, por los próximos años, será Claudia Sheinbaum.

"Aquí te apoyamos y te vamos a seguir apoyando porque queremos que a México le vaya muy bien, y queremos continúe la transformación que ya se inició hace cinco años", soltó el hermano del Presidente.

Tabasco no sólo es la entidad donde nació el Presidente, también la tierra natal de Adán Augusto López, quien también se juega la candidatura presidencial.

Aquí, en el último año la división de morenistas ha sido más notoria que en otros estados, pues un grupo encabezado por Ramiro apoya a Sheinbaum y el otro, dirigido por el Gobernador Carlos Manuel Merino, respalda al ex secretario de Gobernación.

Aunque la Jefa de Gobierno con licencia aseguró que no entraría en debate con sus compañeros, al cuestionarle sobre la propuesta en seguridad que promueve Marcelo Ebrard, afirmó que por su experiencia en la Ciudad de México puede garantizar que no todo es tecnología, pues sólo un instrumento no la solución a la criminalidad.

"Cuando sea momento daré las propuestas", añadió.