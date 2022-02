Video: Normalistas secuestran camiones; ciudadanos los encaran

🚨 La tarde de este lunes, normalistas michoacanos realizaron una manifestación en #Morelia y secuestraron al menos 10 camiones. ▶ @migarciatinoco. pic.twitter.com/Im3xSzZ5rG — Excélsior (@Excelsior) February 15, 2022

Normalistas michoacanos realizaron una manifestación en Morelia la tarde de este lunes.

En el trayecto de salida a Pátzcuaro al Centro Histórico, se apoderaron por la fuerza de al menos 10 vehículos repartidores de agua purificada, productos lácteos, pan y empresas de mensajería, así como un tráiler cargado con vitro piso.

Emilio Ramírez, chofer de un camión propiedad de una purificadora de agua, a quien bajaron por la fuerza del vehículo, se dijo molesto porque sufre pérdidas económicas importantes para él.

Nos dijeron que si no se los entregábamos prendido nos iban a agarrar entre todos, que porque ya venían todos sus compañeros y nos iban a agarrar a fregadazos. ¡No se vale! A la empresa no le afecta, independiente si le llegaron a robar a la empresa no le afecta porque está asegurado el producto; a uno como trabajador sí le afecta porque ganamos por comisión”, comentó Emilio, chofer repartidor de agua purificada.

Javier Reyes, otro chofer afectado, no reconoce a sus agresores como estudiantes.

La autoridades ya deberían hacer algo respecto a esto, porque son estudiantes; pero esos cuates los ves y la mayoría para mí no son estudiantes, son unos delincuentes, la verdad; al quitarte una unidad eso ya a es un robo, la verdad”, afirmó.

Durante una hora, bloquearon con las unidades el crucero del Monumento a Lázaro Cárdenas. Un automovilista hizo reclamos a los normalistas.

Los 10 vehículos retenidos por alumnos de escuelas fueron liberados tras acordar con autoridades estatales una mesa de diálogo, para analizar peticiones como la de incremento en la matrícula de nuevo ingreso, la cancelación de procesos penales contra 63 normalistas y la entrega becas “Benito Juárez” que el Gobierno federal les ha negado.