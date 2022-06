Video: Pasajera discute con chofer de camión, rompe vidrio y lastima a bebé

Una fuerte discusión entre un chofer de la ruta 228 Anzures, de Nuevo León, y una pasajera fue grabada el pasado sábado por usuarios del transporte público, quienes no dudaron en exponer el caso vía redes sociales.

De acuerdo con la persona que capturó el altercado, éste tuvo origen luego de que la mujer se quejara de que el conductor detuvo su marcha para que la mujer bajara, no obstante, ella reclamó que lo había hecho en una zona no solicitada y que no estaba dispuesta a caminar de más debido.

Fue ahí en donde la discusión y las groserías surgieron entre ambos, dejando completamente sorprendidos a los demás pasajeros que solicitaban el fin del pleito para que el camión continuara con su ruta.

“Bájate ya, no entiendes, bájate”, le grita el chofer a la usuaria, quien responde “no me estés rayando la madre”.

Los insultos de la mujer hacia al hombre comenzaron a hacerse aún más evidentes y después de unos cuantos segundos terminó descendiendo del camión.

Parecía que ahí había terminado todo, pero cuando la mujer bajó, logró conseguir una piedra y no dudó en lanzarla contra uno de los cristales del camión.

Esto, además de provocar un daño importante al transporte, trajo consecuencias a otra pasajera que se encontraba cerca del vidrio, ya que la agresión alcanzó a lesionar a una bebé, esto dicho por algunas personas que se encontraban al interior del camión.

Inmediatamente después, a escena entraron un par de agentes de la policía, quienes escucharon ambos testimonios y también los reclamos de los pasajeros, quienes acusaban a la mujer pelirroja de haber sido la causante del altercado.

“Al final nuestro camión siguió y los policías se quedaron haciendo el reporte con la señora y se terminó de romper todo el vidrio”, puntualizó la persona encargada de subir los videos a Facebook.