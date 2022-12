Video: Pide activista a cártel ubicación de su hijo desaparecido

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La activista Cecilia Flores, quien busca a sus dos hijos desaparecidos en Sonora, acusó al Cártel de Los Salazar de desaparecer a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha en 2019 y les exigió revelar su paradero.

"Dirijo este video a personas del Cártel de Los Salazar que participaron en la desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha el 4 mayo 2019 en Bahía de Kino, Sonora, es la súplica de una madre que ha luchado incansablemente a sus hijos y que aunque he encontrado a miles de personas no he podido encontrar al mío, no he tenido apoyo de las autoridades para búsqueda e investigación", expresó la activista.

Lo anterior al sufrir malestares súbitos y pensar que podría fallecer durante el pasado 19 de diciembre, tras celebrar una fiesta a hijos de personas desaparecidas en el mismo punto donde su hijo desapareció.

"El día de ayer le hice una fiesta a los hijos de los desaparecidos en Bahía de Kino, y me puse muy enferma, sentía que me moría, al tener esos pensamientos, de pensar que iba a morir, de pensar que mi hijo iba a quedar olvidado por las autoridades, es por eso que hago este video", manifestó.

Cecilia Flores, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes por un medio británico, busca a dos de sus hijos desaparecidos. Además de Marco Antonio, Alejandro Guadalupe Islas Flores, en 2015.

Tras sus pérdidas, fundó el Colectivo Rastreadoras Sonora y reunió más mujeres y algunos hombres que como ella buscaban a un familiar desaparecido. Sus búsquedas se han extendido a otros estados.

A la fecha, ha localizado a más de mil 500 personas en fosas, pero ninguna de ellas corresponde a sus hijos. En numerosas ocasiones ha sido amenazada de muerte por criminales que le exigen dejar de buscar.

El grupo delincuencial al que señaló es identificado como brazo del Cártel de Sinaloa, el cuál, a su vez, lo integran Los Chapitos y afines al Mayo Zambada.