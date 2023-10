Video: Policía amamanta a bebé que no había comido en días

Ciudad de México.- Una mujer policía alimentó a un bebé de cuatro meses que no había comido en más de dos días en el estado de Guerrero, México, tras el desastre que dejó el huracán Otis, comunicó el domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, la agente Arizbeth Ambrosio se encontraba en la ciudad de Acapulco como parte de las labores de ayuda para los damnificados del fenómeno extremo cuando fue abordada por una mujer que se encontraba desconsolada y llevaba en brazos a su hijo.

Al borde del llanto, la madre le contó a la oficial que el menor no había probado alimento en más de dos días, ya que ella no tenía leche materna y no había logrado conseguir ningún otro tipo de alimento.

La agente le propuso, sujeto a previa autorización, darle leche materna al menor, ya que ella también tiene un hijo en edad lactante, a lo que la madre accedió.

Se informa que la madre agradeció el apoyo y la bondad de la agente, que acudió a Guerrero para auxiliar tras el paso de Otis, que se ha saldado con 45 muertos y 47 personas no localizadas.