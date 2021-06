Video: Queman restaurante donde comió AMLO

Your browser does not support HTML5 video.

Coalcomán, Michoacán.- Un comando asesinó a balazos al dueño de una conocida birriería ubicada en esta población de Coalcomán, a la que en una visita que realizó a la región acudió a desayunar e incluso grabó un vídeo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los criminales incendiaron el establecimiento antes de darse a la fuga.

El hecho fue la mañana de este viernes en un comercio que está en el Boulevard Ixtala en la colonia Tinoco Rubí. Algunos testigos de lo ocurrido aseveraron ante la Policía que se escucharon disparos y luego se percataron de la quemazón, otros más mencionaron que los responsables fueron sujetos fuertemente armados que luego de matar a tiros al propietario rociaron gasolina al inmueble y le prendieron fuego.

Debido a la situación los agentes de Seguridad Pública acudieron al área y la resguardaron en apego a la cadena de custodia. Los expertos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y emprendieron la carpeta de investigación conducente para tratar de esclarecer el tema.

Durante las primeras pesquisas el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Margarito Gálvez, quien era es muy querido por los coalcomenses, pues siempre se le ha conocido como una persona honesta, trabajadora y dedicada a su familia, además de tener gran carisma. Debido al homicidio del señor Margarito la sociedad de Coalcomán exige justicia para él y su familia y la captura de los asesinos. (Con información de La Voz de Michoacán)