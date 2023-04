Video: Reaparece López Obrador, se le complicó el Covid-19

En un video, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para hablar de su salud.

En dicho material, el Mandatario reconoció que el Covid-19 se le complicó por la gira que realizó el fin de semana.

"Como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima; fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión.

"Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente".

Detalló que no perdió el conocimiento y que fue atendido inmediatamente por médicos.

"Sí tuvo esa situación de desmayo, transitorio, por la baja de presión; querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital".

Sin embargo, dijo, se negó a ser trasladado y pidió que lo atendieran en ese mismo sitio. Sostuvo que no pasó a mayores y no tuvo afectaciones al corazón.

Afirmó que se mantiene trabajando, pues escribió dos borradores para discursos que dará el 1 y el 5 de mayo.