Video: Reconocen acusadores de Loret, que no sabía del montaje

En un video, el periodista Carlos Loret de Mola, dijo que compareció en la audiencia como testigo por el caso del montaje Cassez-Vallarta,

Aseguró que sus dos excolaboradores, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, aceptaron que no sabían del engaño y no le advirtieron del mismo.

“Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis dos principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta de que era un montaje y por eso no me alertaron”.

Loret precisó que llegó al careo en calidad de testigo y argumentó que el caso de Cassez-Vallarta ha sido utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y medios afines “que le han lavado la cara”, entre los que mencionó a Carmen Aristegui y Julio Hernández López para denostarlo y acusarlo de cómplice.

Según Loret de Mola, esa campaña en su contra desde la Presidencia ha sido para desviar la atención o crear una cortina de humo a lo que desde sus espacios informativos ha revelado como los escándalos de corrupción por el dinero que les dieron a los hermanos del presidente, Martín Jesús y Pío, las casas del Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval, y los contratos a sus familiares del propio titular del Ejecutivo.

Loret de Mola aseguró que salió bien librado y anunció que seguirá realizando su labor periodística y ejerciendo la libertad de expresión.

En tanto, Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta, afirmó que Carlos Loret de Mola no mostró la misma actitud en careos a la del video en el que habló de la audiencia; adelantó que mañana escucharán a su pareja de "viva voz".