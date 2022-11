Video: Regresan las 'Mujeres Asesinas' con nueva perspectiva

De la vida real a la pantalla del streaming llega Mujeres Asesinas con un elenco diverso y multicultural.

Yalitza Aparicio, Barbie Casillas, Jedet, Catherine Siachoque, Nicole Curiel, Claudia Martín y Sara Maldonado presentaron la nueva temporada de la teleserie que fue un éxito hace más de 10 años y que fue adaptada a los tiempos de hoy.

"Es muy importante darle voz a las mujeres y que se hable de estos temas. Todo sucede por la violencia, todo lo que pasa es porque a veces no se habla y creo que por ahí debemos empezar", dijo Aparicio, nominada al Óscar en 2019 por Roma.

Francisco Casasús, productor ejecutivo y showrunner de la teleserie que estrena el 4 de noviembre en ViX+, dijo que la investigación para los episodios fue hecha con casos reales y que la autora, Alicia Luna, los adaptó para este formato.

"Los hicimos menos fuertes, lo hicimos de una forma diferente. Los anteriores se contaron desde el punto de vista de la investigación, de una policía que investigaba los casos y ahora es desde el punto de vista de la mujer, de la asesina, cómo se va transformando, qué es lo que va sucediendo y cómo va cambiando ella psicológicamente", indicó Casasús.

Los encargados de la serie analizaron e investigaron 25 situaciones distintas para luego elegir las 8 que más les convencieron para esta temporada.

La plataforma de Televisa Univisión presentó anoche unos breves avances de los ocho episodios de los que constará la primera temporada para streaming, y donde el punto de coincidencia es la vulnerabilidad femenina que desencadena en el asesinato de un individuo del sexo masculino.

Como todas las historias están basadas en hechos reales, las protagonistas hablaron de su experiencia al percatarse de la situación y de lo que aprendieron de cada caso.

"Es muy importante ver este tipo de historias porque la violencia, lamentablemente, se llega a normalizar. Hoy vivimos en una época en que siete de cada diez mujeres son violentadas, y ha sido muy difícil apreciarlo de esta manera.

"Pero una realidad es que incluso a mí me tocó ponerme a reflexionar sobre que fui víctima de violencia. No hay mejor manera que hablarlo y salir de ahí por voluntad propia, antes, con las banderas rojas", señaló Sara Maldonado.

Cada fin de semana se estrenará un capítulo en ViX+ hasta completar los ocho, indicaron los organizadores de la presentación, en la que también estuvieron Axel Rico, Claudia Ramírez y Alex Perea, entre otros.

Aunque Macarena García no pudo acudir al encuentro con medios y ejecutivos de la plataforma, otros talentos, como escritores, directores e integrantes del equipo técnico, estuvieron presentes.

Quien se llevó grandes porras fue Jedet, conocida internacionalmente por participar en la serie Veneno.

"Me siento muy orgullosa y muy agradecida de tener un personaje que es trans, y que refleja una realidad. Lamentablemente los asesinatos a mujeres trans son muy altos en México y me gustaría que eso terminara.

"Lamentablemente a veces nos ven como monstruos y no debería ser así. Yo prefiero salir y ser yo, a tener miedo y no hacer nada y no salir. Y claro, espero que siga habiendo más proyectos para mí, siendo mujer trans", apuntó Jedet.

Estas serán las Mujeres Asesinas

- Macarena García (en "Las Golondrinas")

- Barbie Casillas ("La Niña Ladrona")

- Yalitza Aparicio ("La Insomne")

- Jedet ("Llámame Paula")

- Catherine Siachoque ("Las Bodas de Plata")

- Nicole Curiel ("Como Hermanas")

- Claudia Martín ("La Chef")

- Sara Maldonado ("La Condena")